Evrensel başyazarı Çaralan: İnce'nin çıkışını "Atatürk’e dönüş hareketi” olarak selamlayan Bahçeli’nin, Erdoğan'ın tercümanlığını yaptığını söylemek yanlış olmaz

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, bugünkü yazısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'den ayrılarak parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce'ye olan yaklaşımını değerlendirdi. Çaralan, "İnce’nin bu çıkışını “Köklerinden kopan CHP’yi kuruluş değerlerine döndürme, Atatürk’e dönüş hareketi” olarak selamlayan Bahçeli’nin, Erdoğan ve AKP sözcülerinin de tercümanı olduğunu söylemek yanlış olmaz!" görüşünü dile getirdi.

Çaralan, yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı yarışında kendisine verilen yüzde 31’lik oyu kendi başarısı olarak göstererek, CHP içinde muhalefet edip “Gelirim ha”, “Geliyorum ha” diyerek gündemde kalmaya çalışan Muharrem İnce, önceki gün “Bin Günde Memleket Hareketi” açıklamasıyla sahneye çıktı!

24 Temmuz’da, Ayasofya’da VIP Cuma Namazı’na katılarak CHP’den ayrıştığını gösteren ve bu tutumuyla Erdoğan ile Bahçeli’nin takdirini kazanan İnce’nin, yandaş medyadan da büyük bir destek gördüğü, daha da göreceği açıkça görüldü. İnce’nin bu çıkışını “Köklerinden kopan CHP’yi kuruluş değerlerine döndürme, Atatürk’e dönüş hareketi” olarak selamlayan Bahçeli’nin, Erdoğan ve AKP sözcülerinin de tercümanı olduğunu söylemek yanlış olmaz!

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