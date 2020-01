Evren'le, Demirel'le, Gül'le Tunus'tan...

HASAN CEMAL

(8 Mart 2012 Milliyet)

Tunus’a ilk kez 1986’da Cumhurbaşkanı Evren’le gitmiştim. Sonra 1998’in 28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı Demirel’le, şimdi de Cumhurbaşkanı Gül’le. Ne Türkiye aynı Türkiye, ne de Tunus... Zaman ve tarihin sopası ite kaka da olsa değişimin yollarını açıyor.

TUNUS

Yıllar hakikaten çok çabuk geçiyor. Hayatın kıymetini bilin! Bu ne biçim yazı girişi?..

Belki haklısınız.

Ama Cumhurbaşkanı Gül’le Tunus’a uçarken yine böylesi duygulara kapıldım.

Tunus’a ilk kez 1986 yılında, 12 Eylül darbesinin lideri Cumhurbaşkanı Evren’le gitmiştim. Sonra 1998’in 28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı Demirel’le, 2012 ’de de Cumhurbaşkanı Gül’le...

Uçakta eski Tunus yazılarıma göz atarken, zamanın hızla akışı içinde yaşanan ‘değişim’i de düşündüm.

Evren, Demirel’i içeri attı, ona siyaseti yasakladı, partisini de kapattı.

Ama sonra Demirel önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı oldu milletin oyuyla.

Evren’in 12 Eylül darbesiyle Gül hapis yattı, partisi kapatıldı.

Ben 1998’de Cumhurbaşkanı Demirel’le Tunus’tayken Türkiye 28 Şubat’ı yaşıyordu. Gül’ün Refah Partisi kapatılmış, okuduğu bir şiir yüzünden mahkûm olan Tayyip Erdoğan’a hapis yolu gözükmüştü.

Bugüne bakıyorum.

Gül Cumhurbaşkanı, Erdoğan Başbakan.

Evren 12 Eylül’den yargılanacak.

28 Şubat yargı sahnesine çıkıyor.

Ama Tunus’ta da zaman boşa akıp geçmemiş, Akdeniz kıyısındaki bu güzel Magrip ülkesini değiştirmiş.

1986’da, Atatürk hayranı Habib Burgiba demir elle yönetiyordu Tunus’u. Türkiye gibi o da Fransa ’nın dini fena halde kontrol altında tutan otoriter laiklik anlayışını benimsemişti.

Uzun sakal ve başörtüsü yasaktı kamusal alanda. Gerçek muhalefet yeraltına kaymıştı ve İslami karakter taşıyordu.

83 yaşındaki Habib Burgiba, 1986’da hatırlıyorum, Evren’i çok sıcak karşılamıştı.

1998’de Burgiba artık siyaset sahnesinden çekilmişti. 1987’de iktidarı bir saray darbesiyle ele geçiren eski İçişleri Bakanı Zeynelabidin bin Ali karşılamıştı Tunus’ta Demirel’i.

Şimdi Gül’le geldik Tunus’a.

Ülkeyi 23 yıl yöneten Bin Ali diktası da yok bugün. 2011 başında ‘ Arap baharı’nı ya da ‘Arap devrimi’ni ateşleyen Yasemin devrimi Tunus’ta o diktayı yıktı.

Diktanın yirmi küsur yıl boyunca yeraltına ittiği, Türkçesi ‘yeniden doğuş’ olan ve Mısır ’daki Müslüman Kardeşler’le İslami kökten ya da gelenekten gelen Ennahda Partisi yüzde 41 oyla seçimleri kazandı. Şimdi iktidar iplerini uzun yıllar Londra ’da sürgün hayat yaşamış olan Ennahda’nın lideri Raşit Gannuşi tutuyor.

Tarihin eli, en iyi rehber.

Darbeler, diktalar kalıcı olamıyor.

Cumhurbaşkanı Evren’le Tunus’tayken ilk yazım 17 Ocak 1986’da Cumhuriyet’in birinci sayfasında çıkmış.

Sıkıcı bir yazı.

Ama başlığı ilginç gelebilir.

Evren demiş ki:

“Demokrasimiz yavaş yavaş gelişiyor.”

Gazeteci milleti, Tunus’a uçarken Evren’e TRT ’yi şikâyet ediyorlar. TRT o zaman tek tabanca. Özel televizyonlar yasak. Siyasal liderlerle yapılan ve önce banda alınarak yayınlanan açık oturumlara gazetelerin hakkaniyetle davet edilmediğini söylüyor bazı gazete temsilcileri.

Evren de her zaman ve her konuda olduğu gibi uzun uzun ‘yüksek fikirleri’ni anlattıktan sonra ekliyor:

“Bu da düzelir zamanla. Bakın demokrasimiz de yavaş yavaş gelişiyor işte. Bunlar da düzelir canım.”

Evet, biraz fazla yavaş ve inişli çıkışlı olsa da demokrasi sonunda kazanıyor, gelişiyor.

Bakın işte yaşananlara:

12 Eylül yargı sahnesine çıkıyor.

27 Nisan’a yargının eli dokunacak.

28 Şubat soruşturuluyor.

Tunus’ta diktalar yok artık.

Her şey güllük gülistanlık mı?

Elbette değil.

Ama tarihin eli doğru yönü, eski deyişle istikameti gösteriyor. Doğru yoldan sapanların kafasına da tarihin sopası er geç iniyor.

Yazılar birkaç gün Tunus’tan...