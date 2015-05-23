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Evren'in kızı teşekkür ilanı verdi: Mütevazı ama şerefli bir yaşam sürdüren dürüstlük abidesi babamız...

Şenay Gürvit, Kenan Evren'in ölümü nedeniyle verdiği teşekkür ilanında 12 Eylül'ü savundu

23 Mayıs 2015 18:28

12 darbesinin lideri Kenan Evren'in kızı  Şenay Evren Gürvit  babasının ölümü nedeniyle verdiği teşekkür ilanında bir yandan babasının doktoruna teşekkür etti diğer yandan 12 Eylül darbesini savundu.  Hürriyet gazetesine verdiği ilan veren Gürvit, Kenan Evren'in hasız şekilde mahkûm edildiğini savundu. 

O teşekkür yazısındaki ilgili bölümü şöyle:

“Ailemizin ulu çınarı, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde mecbur kalarak ateş topuna döndürülen Ülkemizi uçurumun kenarından çekip alan, halkımızın yüzde 92’sinin göz yaşını dindiren, hayır duasını alan ve onların oyu ile Cumhurbaşkanı olan, ancak bu oranı hiçbir zaman deklare etmeyen bu yüzden örgütlü olarak akıl almaz iftiralara uğrayan, bir asra yakın mütevazı ama şerefli yaşamında her türlü saldırı karşısında dik duran ve Cumhuriyet devrimlerinden, Atatürkçülük’ten asla taviz vermeyen, hayatının son dönemlerinde hasta yatağında ne yazık ki, hukuka aykırı bir dava ile sözüm ona mahkum edilen dürüstlük abidesi Babamız, Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Ahmet Kenann Evren’in tedavi sürecinde olağanüstü çaba gösteren Gülhane Tıp Akademisi’nin başta Dekanı Tüm A. Prof. Dr. Hayati Bilgiç ve tüm mensuplarına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.”

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