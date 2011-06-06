-EVREN'E 12 SORU ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan dönemin genelkurmay başkanı Kenan Evren'in avukatı Ömer Nihat Özgün, Evren'e 2,5 saat süren sorguda 12 Eylül ve öncesine ilişkin 12 soru yöneltildiğini belirterek, ''Şimdi çarşamba günü aynı soruşturma kapsamında İstanbul GATA'da yatan Tahsin Şahinkaya'nın ifadesine başvurulacak. Onun ifadesi tamamlandıktan sonra önümüzde ikinci bir süreç başlayacak. Bu süreçte ilgili cumhuriyet başsavcılığı dava açılması veya açılmaması yönünde karar verecek'' dedi. Avukat Özgün, merkez ordu evinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaparak soruları yanıtladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda bugün saat 11.00'de ilgili başsavcı vekili ve savcı kararıyla eski cumhurbaşkanı Keman Evren'in ifadesinin Ankara'daki lojmanında alındığını belirten Özgün, yaklaşık 2,5 saat süren ifadede Kenan Evren'e 12 soru sorulduğunu kaydetti. Bu soruların tümünün içeriğinin 12 Eylül ve öncesine ilişkin olduğunu ifade eden Özgün, şöyle konuştu: ''Takdir edersiniz ki soruşturma devam ediyor. Soruları tek tek sizinle paylaşmamız mümkün değil ancak sayın Kenan Evren kendisine yöneltilen 12 soruya da tek tek cevap verdi ve soruşturmanın bu aşaması sona erdi. Şimdi çarşamba günü aynı soruşturma kapsamında İstanbul GATA hastanesinde yatan sayın Tahsin Şahinkaya'nın ifadesine başvurulacak. Çarşamba saat 11.00'de onun ifadesi tamamlandıktan sonra önümüzde ikinci bir süreç başlayacak. Bu süreçte ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığı dava açılması veya açılmaması yönünde karar verecek.'' ''Kenan Evren'e ifade sırasında bir doktorun eşlik edip etmediğinin'' sorulması üzerine Özgün, ''Doktor değil ama sayın Kenan Evren'in yanında sürekli bulunan bir sağlık görevlisi vardı. Çok fazla da sıkıntı yaşamadık. Yalnız biraz ara verdik. Sağlık açısından bir sıkıntı yaşadığımız söylenemez'' cevabını verdi. Evren'e yöneltilen soruların içeriğinin sorulması üzerine Özgün, soruların içeriğini açıklamasının mümkün olmadığını ancak soruların 12 Eylül dönemine ilişkin olaylarla ve yönetime el koymayla ilgili olduğunu belirtti. Özgün, Kenan Evren'in soruların hepsine açıkça cevap verdiğini kaydetti. ''Kenan Evren'in yönetime el koymayı neyle açıkladığının'' sorulması üzerine Özgün, ''Bunu ifadesinde çok açık yüreklilikle, 'o günkü ülkenin şartları, anayasal kurumların işlememiş olması nedeniyle İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesindeki yetkiye dayanarak ülke yönetimine el koyduklarını' söyledi'' dedi. Özgün, ''Takdir edersiniz ki şu anki soruşturma anayasal düzeni değiştirmekle ilgili, 12 Eylül askeri müdahalesiyle ilgili. Süreci bekleyeceğiz'' diye konuştu. Özgün, Kenan Evren'in moralinin nasıl olduğunun sorulması üzerine, ''Gayet iyiydi'' yanıtını verdi. ''Cezaevlerindeki işkenceler soruldu mu?'' sorusuna Özgün, ''Sorularla ilgili tek tek bilgilendirmem ve size cevap vermem mümkün değil. İlerleyen dönemde bu sorular kamuoyuyla paylaşılacak'' cevabını verdi. Evren'in sorular karşısındaki tepkisinin sorulması üzerine Özgün, ''Hiçbir tepki göstermedi, gayet rahat bir şekilde ifade verdi. Oturarak ifade verdi'' diye konuştu. ''İfade işlemi bitti mi?'' sorusuna Özgün, ''Bitti. Sayın savcılar bundan 20 dakika önce ayrıldı'' yanıtını verdi. ''Yarın devam etmeyecek mi?'' sorusu üzerine de Özgün, ''Hayır. Kenan Evren açısından soruşturma sona erdi'' dedi.