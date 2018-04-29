T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Evren'de oluşan ilk yıldızlara ait sinyal keşfedildi

ABD'li bilim insanları, Büyük Patlama sonrasında oluşan yıldızların atalarına ait radyo sinyali keşfettiklerini ve ilk yıldızlara ait bu tarihi buluşun astrofizik çalışmaları için bir dönüm noktası olabileceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Bilim insanları, Evren'de oluşan ilk yıldızlara ait bir sinyal keşfettiklerini açıkladı.

Sinyal, evrendeki hidrojen maddesinin nasıl oluştuğuna ilişkin bulgulara ulaşması için Avustralya kırsalına yerleştirilen radyo teleskobu ile saptandı.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, böyle bir sinyalin ilk defa gözlemlendiğini ve buluşun astrofizik çalışmaları için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Radyo teleskobunun yakaladığı hidrojenin sahip olduğu koşullar incelendiğinde, Büyük Patlama'dan 180 milyon sonra yıldızların yaydığı yoğun ışıklar ve hidrojenin etkileşime girmiş olabileceği görüldü.

Evrenin yaklaşık 13,9 milyar yaşında olduğu düşünülürse, ilk yıldızlar Güneş'in oluşmasından 9 milyar öncesinde yanmış olabilir.

Araştırma sonuçları Evren'in doğuşuna ilişkin çok daha fazlasını da söylüyor.

Bulgular, Evren'in ilk başta eksi 270 derece, yani sanılandan iki kat daha soğuk olduğunu da gösteriyor.

Bilim insanları onyıllardır yıldızların atalarına ait bilgi ve kanıtlara ulaşmaya çalışıyor.

Bilinen bir teoriye göre yıldızlar, Büyük Patlama sonrası evreni kaplayan soğuk hidrojen gazından oluştular. Büyük ihtimalle dev boyutlara ve inanılmaz bir parlaklığa sahip olsalar da, ömürleri kısa sürdü.

Patladıklarında ise, bizlerin yaşamını mümkün kılan kimyasal elementleri Evren'e yaydılar.

Avustralya'daki yemek masası boyutlarında teleskobun algıladığı radyo sinyalleri, beklentilerin çok daha üzerinde bir güce sahip.

Bazı araştırmacılar bunu şöyle değerlendiriyor:

Evren'in evriminin ilk aşamalarında oluşan hidrojen atomları, "karanlık madde" ile doğrudan etkileşime girmiş olabilir.

Karanlık madde, göremediğimiz ancak yerçekimsel etkisi ile galaksilerin dönüş şeklini etkilediğini gözlemleyebildeğimiz bir "madde" olarak adlandırılıyor.

Neden oluştuğu bilinmiyor çünkü şu ana kadar başka unsurlarla etkileşime girdiğine dair bulguya erişilemedi.

Bu nedenle araştırmanın karanlık maddenin taneciklerini saptamak için gösterilen çabaları da kolaylaştıracağı umuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDBüyük PatlamaEvrenAvustralyaArizonaRadyoGüneşBilinenBüyük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24