-Evren ve Şahinkaya'ya yurt dışına çıkış yasağı ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - 12 Eylül darbesiyle ilgili davayı görecek olan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Ahmet Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında, ''sanıklar Evren ve Şahinkaya'ya atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında, savunmalarının mahkemede alınması gerektiği'' belirtildi. Zabıtta, Evren ve Şahinkaya'ya, iddianamenin, duruşma gün ve saatini bildiren çağrı kağıdı ile birlikte tebliğ edilmesi, CMK'nın 176/2. maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği takdirde ''zorla getirileceğine'' ilişkin şerhin çağrı kağıdına yazılmasına karar verildiği yer aldı. Mahkeme, Evren ve Şahinkaya'nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, yaş ve sağlık durumları ile ''ölçülülük ve orantılılık ilkeleri'' birlikte değerlendirilerek, CMK'nın 109/3 (a) maddesi uyarınca yurt dışına çıkmamaları için adli kontrol altına alınmalarını ve bu hususta cumhuriyet savcılığına müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. İddianamenin kabulü ile tensibin hazırlanması aşamasında davaya müdahale amaçlı olarak dilekçeler verildiği anımsatılan tensip zaptında, bu konudaki kararın duruşmada verilmesinin kararlaştırıldığı da iddianamede yer aldı.