-EVREN VE ŞAHİNKAYA'YA İFADE DAVETİ ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''12 Eylül darbesi''yle ilgili soruşturmada, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'ya ''şüpheli'' sıfatıyla ifadelerinin alınması için davette bulundu. Alınan bilgiye göre, terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, Evren ve Şahinkaya'yı ayrı ayrı telefonla arayarak, ifadelerinin alınması için davet etti. Ankara Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde gelen Evren'in avukatı, Başsavcıvekili Görüşen ile görüşerek, müvekkilinin yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin Ankara'da ikamet ettiği evde alınmasını talep etti. Söz konusu talebe ilişkin değerlendirme yapıldığı ve buna göre Evren'in ifadesinin ne şekilde alınacağının belirleneceği öğrenildi. Şahinkaya ise İstanbul'da ikamet ettiğinden, ifadesinin nasıl alınacağının kararlaştırılacağı belirtildi. ''12 Eylül darbesi''yle ilgili olarak, Evren ve Şahinkaya hakkında, ''darbe yapma'' ve ''anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme'' suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerin ise dosyaları ayrıldı. Bu kişilerle ilgili olarak ne şekilde soruşturma yapılacağı daha sonra netleşecek.