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Evren ve Şahinkaya'nın yurt dışı yasağına itiraz yarın  ANKARA (A.A)

23 Ocak 2012 15:01

-Evren ve Şahinkaya'nın yurt dışı yasağına itiraz yarın  ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - 12 Eylül soruşturması kapsamında haklarında dava açılan dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müvekkillerine getirilen yurt dışına çıkış yasağına yarın itiraz edeceklerini bildirdi. Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dava sürecine ilişkin müvekkilleriyle görüşmeler yaptıklarını, değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydetti. Müvekkillerinin süreci izlediğini ifade eden Özgün, sürece ilişkin bazı kararlar alacaklarını, bu kapsamda çeşitli itirazlarda bulunacaklarını belirtti. Özgün, yarın ilk olarak, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, adli kontrol kapsamında müvekkillerine getirilen yurt dışına çıkış yasağına itiraz edeceklerini bildirdi.

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