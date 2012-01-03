Evren ve Şahinkaya'nın ömür boyu hapsi istendi

T24-

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına çarptırılmaları istendi.



Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, soruşturmayla ilgili olarak gazetecilere açıklama yaptı.



Görüşen, iddianamenin kendisine bu sabah geldiğini belirterek, ''Kenan Evren ve şu anda yaşayan generallerden Tahsin Şahinkaya hakkında, suç tarihinde yürürlükte olan, eski Türk Ceza Kanununun 146'ncı ve 80'inci maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Soruşturmayı ben başlatmıştım. Başsavcıvekilliğine atanmamdan sonra soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin yürüttü. İddianameyi Kemal Çetin Bey hazırladı'' diye konuştu.



CMK'nın 29'uncu maddesi uyarınca hem Evren hem Şahinkaya hakkında adli kontrol uygulaması talep edildiğini bildiren Görüşen, darbeyi yapan kişilerden olan, ancak bugün hayatta bulunmayan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun hakkında TCK'nın 64/1. maddesi gereğince ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini ifade etti.



İddianamenin 80 sayfa olduğunu belirten Görüşen, ''Savcılık olarak bizim görüşümüze göre zaman aşımı süresi dolmamıştır. Yine, işkence iddialarıyla ilgili de ayrı soruşturmalar yürütülüyor. Yani bu, sadece darbeyi yapan 5 kişiyle ilgili soruşturma'' diye konuştu.



Görüşen, 6 Aralık 1983'e kadar olan dönemi suç tarihi olarak değerlendirdiklerini kaydederek, ''Yani, bir, 12 Eylül 1980'den bu tarihe kadar, bir de savcı arkadaşımızın iddianamesine göre, 2 Ocak 1980'de bir muhtıra, uyarı mektubu veriliyor. Bunu da değerlendirdik. Hem uyarı mektubu verildiği 2 Ocak 1980 tarihi, bunun dışında 12 Eylül 1980'den TBMM Başkanlık Divanı'nın oluştuğu 6 Aralık 1983'e kadarki dönem. Yani, Kemal Bey'in suç olarak değerlendirmesi böyle'' dedi.



Görüşen, basında geçen hafta, ''iddianamenin geçen hafta Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine'' bugün ise ''Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine düştüğü'' yönünde haberler yer aldığını ifade ederek, ''Şu anda ben de bilmiyorum nereye düştüğünü. Şu anda onaylıyorum, nereye düştüğünü hep beraber göreceğiz'' diyerek, gazetecilerin yanında, UYAP üzerinden iddianameyi onayladı.

Görüşen, daha sonra UYAP tarafından iddianamenin Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini ve iddianamenin 2012/1 değerlendirme numarası aldığını bildirdi.



Bir soru üzerine Görüşen, şüpheliler hakkındaki adli kontrol uygulanıp uygulanmamasına mahkemenin karar vereceğini ifade ederek, ''Onu mahkeme kabul eder veya etmez. Yurtdışı yasağı koyabilirler. Tamamen mahkemenin takdiri'' dedi.

''İddianamede kaç tane olay var?'' sorusuna Görüşen, ''Birçok olay iddianameye yazıldı'' karşılığını verdi.



''Şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapsi mi isteniyor?'' sorusuna da Görüşen, ''Eski TCK'da 146'ncı ve 147'nci maddeleri olarak düşündük. Fakat, Anayasayı değiştirme, hükümeti düşürmeyi kapsadığı için, genel olduğu için 146'ıncı ve 80'inci maddeden... Yani temadi eden bir suç olduğu için müteselsil suçtur. Dolayısıyla eski TCK'nın 146'ncı ve 80'inci maddeleri. O dönemde yürürlükteki kanun, şüpheliler lehine olduğu için onu istedik'' yanıtını verdi.



Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, iddianamenin kabulü için 15 günlük süresi bulunuyor.