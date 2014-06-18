Evren ve Şahinkaya'nın müebbet hapis cezası bu yasayla ertelenecek mi?

Cumhuriyet tarihinde ilk kez sivil bir mahkemede görülen darbe davası niteliği taşıyan 12 Eylül 1980 darbesi davasında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Ancak dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 104 maddelik kanun tasarısı içinde ağır hastalar için de bir madde yer aldı. Yasalaşması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak yasa Köşk’ten geçerse, hayatını yalnız idame ettiremeyenler için belli koşullarda cezanın infazı geri bırakılabilecek.

12 Eylül davasında savcının mütalaasını alan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararını vererek Evren ve Şahinkaya'yı 765 sayılı TCK'nın "Devlet kuvvetleri aleyhine cürümler" başlıklı 146. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 12 Eylül Davası'nda sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet cezasını, müebbet cezasına çevirdi.

Ancak TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşan yeni yargı paketinde yer alan, “Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumların, toplum bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmuyorsa cezalarının infazı geri bırakılacak” maddesi nedeniyle Evren ve Şahinkaya’nın cezalarının infazı geri bırakılabilir.

Kararı Yargıtay’a taşıyacak Evren ve Şahinkaya’nın avukatlarının, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanması halinde yasadaki söz konusu madde nedeniyle cezaların infazının geri bırakılmasını talep etmesi bekleniyor.

Haklarında müebbet hapis kararı verilirken sağlık durumları nedeniyle Evren Ankara GATA'da, Şahinkaya da İstanbul GATA'da bulunuyor.