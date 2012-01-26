Evren ve Şahinkaya için tutuklama istemi

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Federasyon üyeleri Yılmaz Cerek ve Turan Bayrak ile federasyonun avukatı İlyas Danyeli, bugün adliyeye geldi. Avukat Danyeli, Evren ve Şahinkaya'nın tutuklanması talebini içeren dilekçeyi, 12 Eylül darbesi davasının açıldığı Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.Dilekçede, Evren ve Şahinkaya'nın, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağına, avukatları aracılığıyla itiraz ettiği anımsatıldı.Daha önce, "hakkında dava açılırsa intihar edeceğini beyan eden" Kenan Evren'in intihar teşebbüsünün önlenmesi için yakınlarının, evdeki silah ve benzeri araç ve gereçleri sakladığına ilişkin bir gazetede haber çıktığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:"Sanıkların, yurt dışı çıkış yasağına itiraz edip, yasağın kaldırılması için talepte bulunmaları hukuki bir hak olarak görülse de, yargılandıkları suçlar ve alacakları cezalar göz önüne alındığında, bu talep sanıkların kaçmak için hazırlık yaptıklarını ve kaçacaklarına dair somut olgunun varlığını gösterir. Bu durumda, 5271 sayılı CMK'nın 100/2(a) maddesine göre sanıkların tutuklanması için aranan gerek ve yeter şart gerçekleşmiştir."Dilekçede, "ayrıca, beyanı dikkate alındığında, Evren'in intihar teşebbüsünde bulunması olasılığına" yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:"Çünkü bu türden insanlık suçu işleyen sanıkların işlemiş oldukları suçların ağırlığı altında ezilerek yargılanmaktan, işkencede, sokakta, cezaevlerinde ve idam sehpalarında öldürdükleri on binlerce insanın yakınlarıyla karşılaşmaktan ya da suçlarıyla yüzleşmektense intiharı tercih ettiklerinin tarihte pek çok örneği vardır. Örneğin Alman faşisti Hitler, yargılanmaktansa intiharı tercih etmiştir. Sanık Ahmet Kenan Evren için intihar olasılığının gerçekleşmesi durumunda, darbe gerçeklerinin ve darbeci sanıkların işledikleri insanlık suçlarının açığa çıkarılmasında ve adaletin tecellisinde yargılama sürecinin sağlıklı işlemeyeceği açıktır. Tutuklama bir önlem olarak sanığın intiharının da önüne geçecektir. Kenen Evren yaşamalı, suçlarıyla yüzleşmeli ve milyonlarca insana yaşattığı tarifsiz acıları, yaşayanların bizzat ağzından dinlemeli, öğrenmeli ve suçlarının ve kötülüklerinin hesabını vermelidir."Dilekçede, "iddianamede de görüleceği üzere, sanıkların darbe sürecinin tüm aşamalarında, TCK'nın 77/1. maddesinde düzenlenen insanlık suçunu işledikleri" kaydedilen dilekçede, "Sanıkların, yaptıkları ve dipçik zoruyla kabul ettirdikleri Anayasa'nın geçici 15. maddesi, bu maddeyle muafiyet getirdikleri herkesin insanlık suçu işlediklerinin ikrarıdır. Bu durumda, CMK'nın 100/4(a)-1 maddesine göre de sanıkların tutuklanma nedeni vardır ve tutuklanması gerekir" denildi.