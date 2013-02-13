Evren ve Şahinkaya hak ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu!

Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve 12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, avukatları aracılığıyla dün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.

Başvuruda, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkında açılan 12 Eylül dönemine ilişkin dava nedeniyle haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Dilekçede, Evren ve Şahinkaya'nın, 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 arasında kanunun açıkça suç saydığı eylemlerinin bulunmadığı savunularak, TCK'nın 146'ncı maddesindeki ''TBMM'yi ortadan kaldırma suçunu işledikleri'' iddiasıyla açılan kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti için yapılan başvurular hatırlatıldı.

Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve 12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, avukatları aracılığıyla dün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.

Başvuruda, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkında açılan 12 Eylül dönemine ilişkin dava nedeniyle haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Dilekçede, Evren ve Şahinkaya'nın, 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 arasında kanunun açıkça suç saydığı eylemlerinin bulunmadığı savunularak, TCK'nın 146'ncı maddesindeki ''TBMM'yi ortadan kaldırma suçunu işledikleri'' iddiasıyla açılan kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti için yapılan başvurular hatırlatıldı.

Davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, ''12 Eylül iddianamesinin ve kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun'' tespiti için dilekçe verildiği, ancak mahkemece bu istemin reddedildiği belirtildi.

Dilekçede, mahkemenin verdiği ret kararı gereğince iç hukuk yolları tüketildiğinden bireysel başvuru hakkının kullanılmasına karar verildiği kaydedildi.