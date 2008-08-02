Evren Turan Erciyesspor'da

Tempo24-



Kayseri Erciyesspor Başkanı Enver Kemaloğlu, Hacı Boydak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında,geçen yıl oluşturulan kadroyu büyük ölçüde koruduklarını ve giden futbolcuların ana yapıyı fazla etkilemeyeceğini ifade ederek, ''Geçen yıl ki kadromuzdan 16 futbolcumuz kulüpte kaldı. Evren ile birlikte yeni sezon için 8 futbolcu transfer etmiş olduk” dedi.





33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ise Kayseri Erciyesspor'un yeni sezonda şampiyon olacağına inandığını ifade ederek ''Kayseri'de doğdum ve futbola burada başladım. Kayseri'ye tekrar geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu.