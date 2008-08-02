T24 LogoT24 Logo
Spor

Evren Turan Erciyesspor'da

Kayseri Erciyesspor tecrübeli futbolcu Evren Turan ile sözleşme imzaladı...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Kayseri Erciyesspor Başkanı Enver Kemaloğlu, Hacı Boydak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında,geçen yıl oluşturulan kadroyu büyük ölçüde koruduklarını ve giden futbolcuların ana yapıyı fazla etkilemeyeceğini ifade ederek, ''Geçen yıl ki kadromuzdan 16 futbolcumuz kulüpte kaldı. Evren ile birlikte yeni sezon için 8 futbolcu transfer etmiş olduk” dedi.


33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ise Kayseri Erciyesspor'un yeni sezonda şampiyon olacağına inandığını ifade ederek ''Kayseri'de doğdum ve futbola burada başladım. Kayseri'ye tekrar geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24