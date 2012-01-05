Evren Şahinkaya: Koçlar gibi yargılanır, hesabını veririz

T24 – 12 Eylül darbesine ilişkin hazırlanan iddianamede müebbet hapisleri istenen 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve darbe döneminde Hava Kuvvetleri Komutanı olan Tahsin Şahinkaya, avukatları aracılığıyla, “Dava açılması bizim için fırsat olur. Koçlar gibi yargılanır hesabını da veririz” dedi.







Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün'le görüştü. Öztürk’ün “Koçlar gibi yargılanır hesabını da veririz” başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2012) haberi şöyle:



12 Eylül Askeri Harekâtı’nın lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Milli Güvenlik Konseyi Üyesi (MGK) Tahsin Şahinkaya hakkında hazırlanan iddianamede, ömür boyu hapis cezası istenirken, Evren ve Şahinkaya, avukatları Ömer Nihat Özgün aracılığıyla Sözcü’ye yaptıkları açıklamada “Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde çıkar koçlar gibi yargılanır, hesabımızı veririz” dediler.



Avukat Özgün, Evren ve Şahinkaya’nın aynı ifadeleri kullanmasına kendisinin de şaşırdığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Kemal Çevik tarafından hazırlanan iddianamenin Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildiğini ancak mahkemenin iddianameyi kabul edip etmeme konusunda henüz karar vermediğini belirten Özgün, “İddianamenin, 15 günlük inceleme süresini beklemeden kabul edileceğini sanıyorum. Ancak o zaman nelerle suçlandığımızı öğrenmiş olacağız” diye konuştu.

‘Maraş’la ne ilgim var’



Sağlık sorunları nedeniyle sık sık Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne giden ve ağır ameliyatlar geçiren 95 yaşındaki Kenan Evren, gidiş-geliş zorlukları nedeniyle bir yıl önce Marmaris’ten Ankara’ya yerleşti.



Evren, avukatlarına neyle suçlandığını sordu. Ancak Avukat Özgün, iddianame kendilerine henüz verilmediği için bilgi sahibi olmadığı, basında yer alan haberlerle ilgili olarak Kenan Evren’in sözlerini şöyle aktardı:



“Gazete ve televizyonlarda, Kahramanmaraş olaylarından, Çorum olaylarından söz ediliyor. Benim Kahramanmaraş’la, Çorum olaylarıyla ne ilgim var? Ben dava açılacağını tahmin ediyordum. Belki de böyle bir dava açılması hakkımızdaki iddiaların cevaplandırılması için bir fırsat olur, İddianame çıkar çıkmaz, neyle suçlandığımı öğrenip hemen savunma hazırlıklarına başlayalım.”

İddianame 80 sayfa…



Hakkında dava açılmak üzere iddianame hazırlandığını avukatı Özgün’den öğrenen MGK üyesi Hava Kuvvetleri eski komutanı 87 yaşındaki Tahsin Şahinkaya ise “Verilemeyecek hesabımız yok” dedi.



Avukat Ömer Nihat Özgün, Kenan Evren ve Şahinkaya’ya 12 soru yöneltildiğini, sorulara verilen cevapların toplam 15 sayfayı bile bulmadığını ifade etti.





Özgün şunları söyledi:



“iddianamenin 80 sayfaya nasıl çıkarıldığına hayret ettim. Evren ve Şahinkaya’yla ilgili iddianame bile ortaya çıkmadan saldırılar başladı. Burada hukuk etkileniyor, masumiyet karinesi dikkate alınmıyor. Sayın Evren de, Şahinkaya da son derece üzgünler. Özellikle haklarında yurt dışı yasağı istendiğine ilişkin haberler üzdü. Sanki, bu insanlar kaçacakmış gibi algı doğmasına neden oldu.”

