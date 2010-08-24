-EVREN: KONFEDERASYONLAR GÖRÜŞMELERİ TERK ETMELİDİR ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, Kızılay'da gerçekleştirdikleri oturma eylemiyle toplu görüşmeyi protesto etti. KESK üyeleri, Milli Müdafaa Caddesi'ndeki YKM binası önünde toplanarak, toplu görüşmelerde taleplerinin yazılı olduğu bir pankart açtı. Çeşitli dövizler taşıyan gruptakiler, ''Toplu görüşme hakkımız, grev silahımız'', ''Sözleşmeli köle olmayacağız'', ''İnsanca yaşamak istiyoruz'', ''Sadaka değil, tolu sözleşme'' sloganları attı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, burada yaptığı açıklamada, hükümetle görüşen sendikaların üyelerinin haklarını korumaktan aciz olduğunu savundu. Toplu görüşmeyle hukukun çiğnendiğini öne süren Evren, ''Biz toplu sözleşme hakkımız var diyoruz. Bunu bu ülkenin mahkeme kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve Anayasa'nın 90. maddesine dayandırıyoruz'' dedi. Bu yılki görüşmede kamu emekçilerinin referandumda kullanacağı oyun renginin de pazarlığa eklendiğini öne süren Evren, ''Kimsenin kamu emekçilerinin oyuna ipotek koyma hakkı yoktur. Hükümetin şantajına boyun eğmeyeceğiz. Biz görüşmelere katılan her iki konfederasyonu temsil ettikleri kitlelerin çıkarlarını korumaya çağırıyoruz. Konfederasyonlar görüşmeleri terk etmelidir'' diye konuştu. Konuşmanın ardından KESK üyeleri oturma eylemi başlattı. Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, daha sonra eylemi sonlandırarak dağıldı.