-EVREN: HÜKÜMET İPE UN SERMİŞTİR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, ''Hükümet ipe un sermiştir. KESK toplu sözleşme mücadelesine devam edecektir'' dedi. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplu görüşmeden ayrılan Evren, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evren, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çorum'da yaptığı konuşmanın Kamu İşveren Kurulu'nu etkilediğini ve KESK'in talebinin kabul edilmediğini söyledi. Görüşmelerde Kamu İşveren Kurulu adına yapılan konuşmada, Anayasa'ya 'Evet' denmesi durumunda bu taleplerinin gerçekleşeceğinin söylendiğini iddia eden Evren, şunları kaydetti: ''KESK hiçbir siyasi partinin, siyasi iktidarın oylamasına alet olacak bir örgüt değildir. Biz hemen şimdi toplu sözleşme yapılabileceğinin altını çizdiğimiz halde 'Evet' ya da 'Hayır'a bağlı kalmaksızın böyle bir ötelemenin, emekçilerin birliği ve mücadelesi açısından önemli olduğunu söylememize rağmen maalesef Kamu İşveren Kurulu üyesi- sözde tarafsız bir kurul- siyasi parti lideri gibi konuştu. Tarafsız olmadığını biz biliyorduk ama bu şekilde ifade etmesi yanlıştır. Bunu kendisine de söyledik, uygunsuz bir konuşma olduğunu ifade ettik. Kamu-Sen toplu görüşmelerde ısrarcı oldu. Biz bunu da kabul etmedik, doğru görmedik. Çünkü toplu görüşmelerden 8 yıldır sonuç alınamadığını görüyoruz. Kamu-Sen, Uzlaştırma Kurulu kararının kesin karar olması gerektiğini söyledi. Bunu da biz doğru görmüyoruz, çünkü Uzlaştırma Kurulu'na irademizi teslim etmeyiz. Sonuçta Sayın Bakan 4688 sayılı yasa çerçevesinde görüşmelere devam edileceğini ifade etti ve toplu görüşme gündemine başlandı.'' Evren, görüşmelerden çıkarken diğer iki konfederasyona da çıkmaları yönünde teklifte bulunduklarını, toplu sözleşmeden yana olduğunu belirten Memur-Sen'in bile masadan kalkamadığını dile getirdi. ''Sendika mücadele eder, sendika iktidarla kolkola olamaz'' diyen Evren, görüşmelerin kendilerini üzdüğünü toplu sözleşme ve grev konusundaki taleplerini kararlı bir şekilde savunacaklarını bildirdi. Evren, bugünkü kararda Başbakan Erdoğan'ın dünkü konuşmalarının etkili olduğunu yineleyerek ''Bizim hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Belki Kamu İşveren Kurulu üyesinin Başbakana, hükümete diyet borcu olabilir. Onun sözcüsü gibi konuşabilir bizim diyet borcumuz yoktur'' diye konuştu. -''MEMURUN GÜNDEMİNDE BORÇ, EKMEK VAR'' Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve bir grup konfederasyon üyesi, toplu görüşme toplantısı sürerken Başbakanlık Merkez Bina önüne geldi. Çivi, burada yaptığı açıklamada, yetki alamadıkları için görüşmeye katılamadıklarını, memurların sadece içerideki konfederasyonların üyesi olmadığını söyledi. Toplu görüşmenin 2,5 milyon memuru etkilediğini ifade eden Çivi, ''Kamu çalışanlarının gündeminde referandum değil ekmek, geçim, kredi kartı borcu var'' dedi. Toplu görüşme masasının ''toplu kavga'' masasına dönüştüğünü savunan Çivi, hükümetin kamu çalışanlarına yapacağı iyileştirmeyi bir an önce açıklamasını istedi.