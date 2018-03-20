Evren Göz de NTV'den ayrıldı

NTV Spor'un kapanmasının ardından NTV'de ayrılıklar sürüyor. Spor kanalında çalışan bir çok isimle yollarını ayıran NTV'den Galatasaray muhabiri Evren Göz ayrıldı.

NTV Spor'u kapatma kararı alan NTV, önceki günlerde de spor müdürü Fuat Akdağ ile yollar ayrılmıştı.

Öte yandan kanalın en çok izlenen yayınlarından Kırmızı Çizgi'nin de sona erdiği açıklandı. Programın yorumcularından Mehmet Ayan sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ayan, "Kırmızı Çizgi'nin NTV'de devam edip etmeyeceği çokça soruluyordu.Az önce gelen resmi bilgiyi paylaşayım.NTV'de olmayacağız. @erbature ve Serdar Ali'ye, bizi biraraya getiren Fuat Akdağ'a ve tüm @ntvspor ailesine harika 18 ay için teşekkür ederim. Muhteşem günler geçirdik." dedi.

Evren Göz ise, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "NTV ile yollarımız ayrıldı. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu ayrılık süresinde destek olan izleyicilerimize teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldi, sevginizi yürekten hissettim. 5 yıl boyunca NTV ve NTV Spor bünyesinde güzel günler geçirdik. Hakkınızı helal edin" ifadeisni kullandı.