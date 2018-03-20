T24 LogoT24 Logo
Spor

Evren Göz de NTV'den ayrıldı

NTV Spor'un kapanmasının ardından NTV'de ayrılıklar sürüyor

20 Mart 2018 17:06

NTV Spor'un kapanmasının ardından NTV'de ayrılıklar sürüyor. Spor kanalında çalışan bir çok isimle yollarını ayıran NTV'den Galatasaray muhabiri Evren Göz ayrıldı. 

NTV Spor'u kapatma kararı alan NTV, önceki günlerde de spor müdürü Fuat Akdağ ile yollar ayrılmıştı.

Öte yandan kanalın en çok izlenen yayınlarından Kırmızı Çizgi'nin de sona erdiği açıklandı. Programın yorumcularından Mehmet Ayan sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ayan, "Kırmızı Çizgi'nin NTV'de devam edip etmeyeceği çokça soruluyordu.Az önce gelen resmi bilgiyi paylaşayım.NTV'de olmayacağız. @erbature ve Serdar Ali'ye, bizi biraraya getiren Fuat Akdağ'a ve tüm @ntvspor ailesine harika 18 ay için teşekkür ederim. Muhteşem günler geçirdik." dedi. 

Evren Göz ise, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "NTV ile yollarımız ayrıldı. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu ayrılık süresinde destek olan izleyicilerimize teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldi, sevginizi yürekten hissettim. 5 yıl boyunca NTV ve NTV Spor bünyesinde güzel günler geçirdik. Hakkınızı helal edin" ifadeisni kullandı. 

 

ETİKETLER

NTVNTV sporEvren GözMehmet Ayan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24