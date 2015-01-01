'Evren darbeden sonra ABD'ye teşekkür etmiş'

Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir haberde, 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in dönemin ABD Başkanı Jimy Carter’a yazdığı öne sürülen bir teşekkür mektubunun ortaya çıktığı iddia edildi. Ancak, haberde, mektubun görüntüsüne yer verilmedi.

Kenan Evren’in ABD Başkanı Carter’e gönderdiği öne sürülen mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Öncelikle, Amerikan Hükümeti tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin toplam sorumluluğunu üstlenme kararına gösterilen anlayış için minnettarlığımı ifade etmeme izin verin. İdareyi ele alma sebeplerimiz bütün dostlarımız ve müttefiklerimiz tarafından iyi bilindiği için dikkatinizi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yakın tarihteki doğuşundan itibaren demokratik yönetime daima bağlı olduğu gerçeğine çekmekle yetineceğim. Bu geleneğe bağlı kalarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, değişik vesilelerle açıkça işaret ettiğimiz gibi, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alırken milletin ve vatanın birliğini koruyabilecek sivil bir yönetimin yeniden kurulması vazifesini müdriktir...”

İlhan Toprak imzalı haberde, Evren’in mektubunda, ABD’nin desteği karşılığında Yunanistan’ın NATO’ya yeniden üyeliğine de yeşil ışık yakıyor.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (01.01.2015) nüshasında yayımlanan, “Carter’a darbe teşekkürü” başlıklı haber şöyle:

‘Carter’a darbe teşekkürü’

Darbeci Kenan Evren'in, ihtilalin hemen ardından dönemin ABD Başkanı Jimy Carter'a, darbe karşısında takındığı tavra minnetini gösteren bir mektup gönderdiği ortaya çıktı

Darbeci Kenan Evren’in, ihtilalin hemen ardından dönemin ABD Başkanı Jimy Carter’a, darbe karşısında takındığı tavra minnetini gösteren bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. 1974-77 yıllarında CIA’in istasyon şefliğini de yapan ve 12 Eylül’e ilişkin “Bizim çocuklar yaptı” ifadesiyle tanınan eski Ankara Büyükelçisi Paul Henze’nin ölümü ve gizli ibareli dosyalar üzerindeki gizliğin kaldırılmasıyla birlikte, ABD’nin 12 Eylül 1980 askeri darbesindeki rolü de belirginleşmeye başladı.

Engel yerine destek

Mısır’da askeri cuntanın yönetime el koymasına göz yuman ve destek veren ABD, 12 Eylül darbecilerini de destekledi. Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Okur’un ABD’de yaptığı araştırmalar, Türkiye’deki darbeyi önceden bilen ABD’nin, engellemek yerine destek verdiğini gözler önüne serdi. 12 Eylül’ün mimarı Kenan Evren’in, dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter’a yazdığı 10 Ekim 1980 tarihli mektubunu ilk kez gün yüzüne çıkaran Mehmet Akif Okur, “Bu mektup Washington’un mesajlarının yerine ulaştığını göstermektedir” diyor.

Minnettarlığını bildirdi

Kenan Evren’in ABD Başkanı Carter’e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor: “Öncelikle, Amerikan Hükümeti tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin toplam sorumluluğunu üstlenme kararına gösterilen anlayış için minnettarlığımı ifade etmeme izin verin. İdareyi ele alma sebeplerimiz bütün dostlarımız ve müttefiklerimiz tarafından iyi bilindiği için dikkatinizi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yakın tarihteki doğuşundan itibaren demokratik yönetime daima bağlı olduğu gerçeğine çekmekle yetineceğim. Bu geleneğe bağlı kalarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, değişik vesilelerle açıkça işaret ettiğimiz gibi, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alırken milletin ve vatanın birliğini koruyabilecek sivil bir yönetimin yeniden kurulması vazifesini müdriktir...”

Yunanistan’a NATO vizesi

Evren, 10 Ekim 1980 tarihli mektubunda, ABD’nin desteği karşılığında Yunanistan’ın NATO’ya yeniden üyeliğine de yeşil ışık yakıyor. Evren mektubunda, “Türkiye’nin hiçbir zaman Yunanistan’ın NATO’nun entegre askeri yapısına dönüşünden desteğini esirgemediğinin altını çizmek isterim. General Rogers'la gerçekleşen fikir teatisi, Türk pozisyonunun daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır” diyor.