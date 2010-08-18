-EVREN: BAŞBAKAN TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA YAPTI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - KESK Genel Başkanı Sami Evren, ''Sayın Başbakan dün maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. Burada bir görüşme devam ediyor. Sayın Başbakan'ın buna müdahale hakkı yoktur'' dedi. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplu görüşmelerin ikinci turu öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Evren, bugün hükümetin toplu görüşmelere devam edilip edilmeyeceğine karar vereceğini söyledi. KESK'in ''toplu sözleşme yapma önerisinin'' ne kadar ciddiye alındığının bugün belli olacağını belirten Evren, ''Sayın Başbakan dün maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. Burada bir görüşme devam ediyor. Sayın Başbakan'ın buna müdahale hakkı yoktur. Anlaşılıyor ki Kamu İşveren Kurulu Başbakan tarafından vesayet altında. Başbakan'ın burada devam eden görüşmelere, ne denilip, ne denilmediğini anlamadan örgütümüzü suçlamasını kabul etmiyoruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''KESK'i ideolojik sendikacılık yapmakla suçladığını'' savunan Evren, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan'a tavsiyemiz, sözlük alsın baksın, ideoloji ne demek. İdeoloji düşünce demektir. KESK düşünür, çalışanların lehine düşünür, üyelerinin lehine düşünür. Başbakan'ın halkın lehine düşünmediği gibi. Başbakan'ın uluslararası sermaye programını ideolojik olarak benimsediği gibi. İdeoloji meselesini Türkiye'de ilk defa Kenan Evren kullanmıştır. Üniversite öğrencilerini 'ideolojik gençlik' diye suçlayan 12 Eylül hukukudur, mantığıdır. Başbakan aynı mantıkla Kenan Evren gibi düşünmektedir. Düşünce halkın, yoksulların, emekçilerin lehine olursa bir anlam ifade eder. Bu nedenle lütfen Sayın Başbakan toplumda 12 Eylülden beri yaratılan ideoloji düşmanlığını bıraksın. Yani düşünce düşmanlığını bıraksın. Demokrat bir insan düşüncelere saygı duyar.'' Görüşmelerde reel kayıplar için 300 lira talep ettiklerini, bunu 2011 toplu sözleşmeleri için değil, bu yılın birinci altı ayı için istediklerini ifade eden Evren, bunun için herhangi bir engel olmadığını, hemen mutabakat imzalanabileceğini kaydetti. Evren, 657 sayılı kanunda yapılan değişikliğin iş güvencesini kaldıran maddesinin geri çekilmesini isteyerek, kanunun toplumsal yarar esasına göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi. -''53. MADDE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI GETİRMİYOR''- Anayasa taslağındaki 53. maddenin toplu sözleşme hakkı getirmediğini savunan Evren, bu maddenin Uzlaştırma Kurulu'na toplu sözleşme yetkisi verdiğini, sendikalara bu hakkı getirmediğini belirtti. Uluslararası normlar dikkate alınarak toplu sözleşme talebinde bulunduklarını vurgulayan Evren, dünyanın her tarafında toplu sözleşmeleri sendikaların yaptığını ifade etti.