Evren: 1334 doğumluyum, dulum, gelirim 12 bin 500 lira

T24 - 12 Eylül darbesi soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen’e ifade veren 7’nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, dönemin siyasi gelişmelerinin yanı sıra özel hayatına ilişkin soruları da yanıtladı. Mesleği sorulan Evren, “Eski Cumhurbaşkanı, aylık gelirim yaklaşık 12 bin 500 lira” yanıtını verdi. Nüfus bilgileri hanesine ise Evren, doğum tarihini 1 Ocak 1334 (1917) olarak yazdırdı.







Savcı Görüşen’e, rahatsızlığı nedeniyle evinde ifade veren Evren’in yanında avukatları Haydar Kanıcıoğlu ve Ömer Nihat Özgün de bulundu. Savcı, ifade almaya başlamadan önce Evren’e yasal haklarını açıklayıp tutanağa yazdırdı. Barodan avukat istemediğini söylemesi üzerine Görüşen, Evren’e, “Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceğini, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanağı bulunduğunu” bildirdi.





İfade sırasında Evren için 10 dakika ilaç molası, 32 dakika da yemek molası verildi. Medeni hali sorulduğunda Evren, savcıya “dul” olduğunu söyledi. Mesleği sorulan Evren, “Eski Cumhurbaşkanı, aylık gelirim yaklaşık 12 bin 500 lira” yanıtını verdi. Nüfus bilgileri hanesine ise Evren, doğum tarihini 1 Ocak 1334 (1917) olarak yazdırdı.



Kayacan Apartmanı’nda ikamet ediyor

Evren, savcının, “Pişman mısınız” sorusuna, “Hiç pişman değilim. 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye’nin durumu şu an gözümün önüne geldiğinde hala tüylerim ürperiyor. Ülkede eski bir başbakan olan Nihat Erim, ismini hatırlamadığım bir emekli orgeneral ile emekli oramiral Kemal Kayacan öldürülmüş, olaylar giderek tırmanıyordu. Failler ise yakalanamıyordu” yanıtını vermişti.

Ancak Evren’in darbe gerekçesi olarak açıkladığı Kayacan suikasti, 1980 sonrasında, 29 Temmuz 1992’de meydana gelmişti. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kayacan, darbeden 12 yıl sonra öldürülmüştü. Evren’in ifade tutanağında yer alan adresi ise bu anlamda dikkat çekiyor. Evren, Merkez Orduevi yanı Korumalı Konaklar Kemal Kayacan Apartmanı’nda oturuyor.

