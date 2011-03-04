-''EVRAKTA SAHTECİLİK'' DAVASINDA KARAR KOCAELİ (A.A) - 04.03.2011 - Eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Şişman'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''edimin ifasına fesat karıştırma'' suçlarından haklarında açılan davada beraat etti. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi avukatı Ahmet Tabak ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Şişman ile belediyenin çeşitli birimlerinde görevli Ercüment Yıldırım, Yılmaz Günel ve Cemal Kovar ile özel bir şirket yetkilisi Kadir Teymuroğlu ve Bahittin Türk, duruşmaya katılmadı. Sanık ve müşteki avukatları daha önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, kovuşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını bildirdi. Kararını açılayan mahkeme heyeti, suça konu olan Seka arazisinde bulunan hurda, demir ve çelik malzemelerinin satışı için açılan ihalede Teymuroğlu firmasının en uygun teklifi verdiği, buradaki hurda çıkışının şartnameye uygun yapıldığı ve Seka arazisinden her çıkışın tutanakla tespit edildiğini belirterek, herhangi bir sahte tutanağın olmadığına hükmederek sanıkların beraatine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan'ın hazırladığı iddianamede eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şişman'ın aralarında bulunuğu belediye yetkililerinin, ihaleyi kazanan firmanın Seka arazisinde belirlenenden fazla hurdanın dışarı çıkarmasına göz yumduğu ve bunun için sahte evrak düzenlediği belirtiliyordu.