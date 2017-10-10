"Evrakla uğraşmana gerek yok, kargoya kapıda ödeme yaparsın" deyip ruhsatsız silah satıyorlar!

Türkiye’de bireysel silahlanmada, özellikle de ruhsatsız silahta büyük artış var. Silah tacirleri internetten “Evrakla uğraşmana gerek yok. Kargoya kapıda ödeme yapıp alabilirsin” diyerek ruhsatsız silah satıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 2017 yılı bireysel silahlanma raporuna göre, son 2.5 yılda 250 bin silah ruhsatı verildi. Raporda son 10 yılda ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin, ruhsatsız ateşli silahla 159 bin suç işlendiği belirtildi.

375 liraya tüfek

Bu tablonun nedenlerinin başında, silaha ulaşmanın kolaylığı geliyor. Aslında silah bulundurmak ve taşımak için ruhsat gerekiyor. Ancak internetteki satıcılar, ruhsat sormadan silahı kargoyla kapınıza gönderiyor. Sosyal medyada ‘İzmir av marketi’ isimli sayfada 12 kalibrelik kısa pompalı tüfek, kargo dahil 375 TL’ye satılıyor. İlanı veren kişiyi aradığımızda silah için ruhsat gerekmediğini söylüyor: “Bu kısa bir silah olduğu için evrakla uğraşmana gerek yok, avda kullanıma uygun değil, yakın mesafe için. Korunma amaçlı. Mermiyle 100 saçmayla 40 metre menzili var.”

Sosyal medyadaki bir diğer ilanda ise otomatik tüfek 550 TL’ye satılıyor. Silahı ruhsatsız alıp alamayacağımızı sorduğumuz kişi, “Alıp almamak size kalmış. Elimizde birçok silah var. İstediğinizi verebiliriz. Bu silahları fabrikadan alıyoruz. Aracı yok. O yüzden fiyatlar uygun. Saçma, kurşun, istediğini atabilirsin. Silah 12 kalibre. Ayrıca silahlarımıza 3 yıl garanti veriyoruz. Türkiye’nin her yerine kargoyla gönderebiliyoruz. İsterseniz kapıda ödeme yapabilirsiniz” diyor.

‘Cezalar az’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis, hangi silah olursa olsun ruhsata tabi olduğunu, ruhsatsız silahla yakalanmanın en büyük cezasının bir daha silah ruhsatı verilmemesi olduğunu söylüyor. Ruhsatsız silah taşımanın, satmanın, satışına aracılık etmenin, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu’na göre suç olduğunu ifade eden hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ise şunları söyledi: “12’nci maddede ruhsatsız silah taşımanın cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adlî para cezası. Sosyal medya her suçu kolaylaştırdı. Gerçek amaçları farklı olan siteler üzerinden de bu tür silahlar satılıyor. Hatta ağır silahları bile satabiliyorlar. Kanun gözden geçirilmeli ve kısıtlamalar artırılmalı. Cezalar yetersiz. Ruhsatların da usule uygun verilmesi gerekiyor. Herkese ruhsat verilemez. Psikolojik testlerin iyi yapılması lazım.” Asıl sorunun ruhsatsız silahlardan çok Kaçak silah üretiminde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, “Kurusıkı denilen, ses, Duman, fişek atan silahlarla ilgili kanun var. Bu silahlar çok basit bir işlemle ateşli silahlara dönüştürülebiliyor. Bu kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası verilebiliyor. Bu silahlar üzerinden hayali ihracat da yapılıyor, hatta gerçek silaha dönüştürülerek iç piyasaya sürülüyor. Polis denetimlerinin artması ve ihracatta kısıtlamalara gidilmesi gerekiyor” dedi.

En çok ruhsatlı silah İstanbul’da



Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, İçişleri Bakanlığı’na 2011’den bu yana Türkiye’deki ruhsatlı silah sayısını sordu. Önergeye cevap veren bakanlık, 2017 yılının ilk üç ayında sivil vatandaş tarafından kullanılan silah sayısında yüzde 10’luk artış yaşandığını ifade etti. Ruhsatlı silahların illere göre dağılımı şöyle: İstanbul 71 bin 202, Ankara 50 bin 84, İzmir 12 bin 574, Trabzon 10 bin 273, Gaziantep 10 bin 63, Antalya 8 bin 171, Kocaeli 7 bin 918, Diyarbakır 6 bin 119.

Ruhsat nasıl alınır?

Silah bulundurma ruhsatı için dilekçe, son bir yıl içinde çekilmiş 4 fotoğraf, silah ruhsatı istek formu, silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporuyla birlikte ‘Silah Ruhsat Büro Amirliği’ne başvurulması gerekiyor. 21 yaşını bitirmeyen, fiziki ve psikolojik yönden engeli olan, ateşli silahla veya kesici, delici aletlerle islenen suçlardan hükümlü olan, ruhsatlı silahıyla suç isleyen veya başkaları tarafından suç işlenmesine neden olan, ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermekten mahkum olanlar, meskun mahalde silah atanlar, silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşıyanlar, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, yüz kızartıcı suçlarla, her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla suç işleyenler, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırmak veya devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan birinden hüküm giyenler, ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olanlar, uyuşturucudan mahkum olanlar ateşli silah ruhsatı alamıyor.