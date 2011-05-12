-EVRAK YÖK'E GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, ÖSYM Başkanı Ali Demir, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililerle ilgili soruşturma izni talebini içerir evrakı, YÖK Başkanlığına gönderdi. YÖK Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinde görevli bir avukat, öğleden sonra Ankara Adalet Sarayı'na geldi. Başsavcıvekili Şadan Sakınan ile kısa bir süre görüşen avukata, Demir, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında, soruşturma izni talebi içeren evrak verildi. Söz konusu evrakın içerisinde, Başsavcılığın, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin vermiş olduğu ''takipsizlik'' kararının da yer aldığı öğrenildi. Avukat, evrakı almasının ardından, YÖK Başkanlığına gitti.