Evra, Villarreal maçında şüpheli



Manchester United’ın Fransız sol beki Patrice Evra, Villarreal’le oynanacak Şampiyonlar Ligi grup ilk maçını kaçıracağa benziyor.



Liverpool maçında rakibiyle kafa kafaya çarpışıp oyundan çıkan Evra’nın Villareal karşısında sahadaki yerini alması zor görünüyor.



The Sun gazetesinde yer alan habere göre Fransız oyuncu, çarpışma sırasında beyin sarsıntısı geçirmiş. Bu nedenle Villarreal’le oynanacak Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki savunmacının yerine John O’Shea’nin oynaması bekleniyor.