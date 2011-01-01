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EV OYNARKEN ÇÖKTÜ BAYBURT (A.A)

01 Ocak 2011 23:56

-EV OYNARKEN ÇÖKTÜ BAYBURT (A.A) - 01.01.2011 - Bayburt merkeze bağlı Gençosman köyünde nişan töreninin yapıldığı ahşap evin bir odası çöktü. Olayda, üzerine kaynar su dökülen damadın kız kardeşi ağır olmak üzere, 33 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gençosman köyünde Bahattin Mıcık ile Tülay Yenitürk'ün nişan töreninin yapıldığı kız evinin bir odası ağırlığa dayanamayarak çöktü. Odadakiler alt katta bulunan ahıra düştü. Bu sırada üzerine sobanın üstündeki kaynar su dökülen damadın kız kardeşi Tuğba Mıcık yanarak, kadın ve çocuklardan oluşan 32 kişi ise düşmeye bağlı yaralandı. Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Tuğba Mıcık, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Bayburt Devlet Hastanesindeki yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, bazı yaralıların vücutlarında kırıklar, bazılarında ise düşmeye bağlı sıyrık ve ezilmeler bulunduğu öğrenildi. -ODA FAZLA SALLANMA NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ- Bayburt Valisi Kerem Al, nişanın yapıldığı ahşap evde meydana gelen kısmen çökmenin fazla oynama ve zıplamadan kaynaklandığını söyledi. Vali Al, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ''Sobanın üzerindeki kaynar suyun dökülmesi sonucu bir kişide yanıklar oluştu. Bu kişi Erzurum'a gönderildi. Bayburt Devlet Hastanesindeki yaralılardan biri hamile olduğu için müşahede altına alındı, geri kalan yaralıların sağlık durumu iyi'' dedi. Damadın akrabalarından İlhami Mıcık ise nişan töreni sırasında kadın ve çocukların kız evinde, erkeklerin ise bu evin yakınında bulunan köy odasında bulunduğunu belirterek, ''Çocuklardan biri koşarak köy odasına geldi ve gelinin babası Mürsel Yenitürk'e ait evin çöktüğünü söyledi. Hemen eve gittik. Evin bir odası çökmüş, odadakiler de ahıra düşmüştü. Çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralıların bir kısmını köydeki araçlar, geri kalanını ise ambulanslarla hastaneye naklettik'' diye konuştu.

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