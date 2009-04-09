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Dünya

Evo Morales açlık grevinde

Bolivya Devlet Başkanı Morales, genel seçimlerin kesin tarihinin belirlenmesi için açlık grevine başladığını açıkladı.

09 Nisan 2009 03:00

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kongrenin, genel seçimlerin kesin tarihini belirlemesi için baskı oluşturmak üzere açlık grevine başladığını açıkladı.

Bolivya'da 2006 yılında yapılan seçimde göreve gelen Sosyalist Evo Morales, gazetecilere yaptığı açıklamada, "halkın oyunu savunmak" için açlık grevine başladığını söyledi. Morales'in grevine, 14 işçi ve sosyal grup lideri de katılıyor.

Bolivya'da muhalefetin kontrolündeki senato, ocak ayında seçmenler tarafından kabul edilen ve Morales'in lehine anayasal reformları içeren seçim yasasını onaylamamıştı.

Morales, muhalefet liderlerini, erteleme taktikleriyle seçimlerin aralık ayında yapılmasını engellemeye çalışmakla suçluyor.

Seçim yasası, seçmen kayıtlarının güncellenmesi, yurtdışındaki Bolivyalılar'ın oy kullanmasına olanak sağlanması ve kongredeki sandalye sayısı gibi konuları kapsıyor.

Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı olan Morales'in, yeni yapılacak seçimleri de kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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