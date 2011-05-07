-EVLİLİK TUTKUSU 2 CAN ALDI ELAZIĞ (A.A) - 07.05.2011 - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi, kendisiyle evlenmek istemeyen 15 yaşındaki lise öğrencisi akrabası ile kızın babasını öldürdü. Elazığ il merkezinde oturan Burhan D. (30), sabah erken saatlerde Kovancılar ilçesi Çaybaşı Mahallesi Levent Sokakta bahçeli bir evde oturan ve akrabası olduğu belirtilen Cemal Karakaya'nın (50) evine geldi. Burhan D, av tüfeğiyle evin bahçesindeki Karakaya ile evin kapısında duran kızı Nebahat'a (15) ateş etti. Nebahat Karakaya olay yerinde, baba Cemal Karakaya ise ağır yaralı olarak Elazığ'a kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı Burhan D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada, Burhan D'nin bir süre önce Nebahat Karakaya ile evlenmek istediği, ancak aile ve kızın buna karşı çıktığı, bu nedenle de aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Lise öğrencisi Nebahat Karakaya'nın okul giriş çıkışları için Palu Cumhuriyet Savcılığına 'tehdit' gerekçesiyle başvurması üzerine korunduğu belirtildi. Ayrıca Nebahat Karakaya'nın okula babası tarafından götürülüp getirildiği öğrenildi.