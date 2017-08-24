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Evlilik teklifi sonrası kutlama, yangına yol açtı

Kız arkadaşına sürpriz yapmak istedi

24 Ağustos 2017 05:12

Elazığ'da kız arkadaşına evlenme teklif eden genç olumlu yanıt aldıktan sonra kutlama yaparken yangın çıkardı.

Elazığ'da adı açıklanmayan bir kişi, sevgilisinin evlenme teklifini kabul etmesi üzerine yaptığı havai fişek gösterisi yangına neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli ginç ile arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Elazığ'da bugün akşam saatlerinde adı açıklanmayan bir erkek, sevdiği kıza yaptığı evlenme teklifinin kabul etmesi üzerine, bir grup arkadaşıyla birlikte tarihi Harput İlçesi'ne gelerek sürpriz kutlama yapmak istedi. Gençlerin havai fişek gösterisi sonrası, fişeklerden biri kuru otların arasına düşerek yangına neden oldu. Gençlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin tutuşan otları söndürmesinin ardından, jandarma ekipleri ifadelerini almak üzere gençleri karakola götürdü.

Evlenme teklifi kabul eden kızın ailesinin haberinin olmadığı, bu yüzden de kız ve erkeğin isimlerinin gizli tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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