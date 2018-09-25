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Dünya

Evlilik programında gelin adayları birbirlerine aşık oldu

İki gelin adayı birbirlerini sevdiklerini açıkladıktan sonra programı terk etti

25 Eylül 2018 01:40

Türkiye'de uzun süre yayınlanarak reyting rekorları kıran 'Kısmetse Olur' programının Vietnam versiyonunda gelin adaylarından ikisi birbirlerine aşık olduklarını açıklayarak programı terk etti.

CNN Türk’ye yer alan habere göre, gelin adaylarından Minh Thu yarışmada hiçbir damat adayını tercih etmediğini açıkladıktan sonra ağlayarak bir başka gelin adayı olan Truc Nhu'ya sarıldı.

Gelin adayının diğer gelin adayına sarılırken 'benimle eve gel' dediği duyuldu. Bu anlar diğer gelin adaylarını da ağlatırken, ilan-ı aşk edilen gelin adayı flört ettiği damat adayının yanına gitti.

Damat adayına 'umarım seni hak ettiğin gibi sevecek birini bulursun' dedikten sonra iki gelin adayı stüdyoyu şaşkın bakışların arasında terk etti.

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