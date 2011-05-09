Evlilik programında 'çocuk gelin' skandalı

T24

RTÜK, henüz 15 yaşında olan bir kız çocuğunu, evlendirme programına çıkarıp, 45 yaşındaki adamla buluşturan ''Su Gibi'' adlı program nedeniyle, Fox TV'ye 500 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. Program, "Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması" ilkesine aykırı bulundu.RTÜK'e şikayet yağdı Programda, 1996 doğumlu genç bir kız çocuğunun karşısında eş adayı olarak kendisinden 30 yaş büyük ve 45 yaşında bir adam çıkarılması tepki topladı ve RTÜK'e şikayet yağdı. Kız çocuğunun babası da, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gazeteport'un edindiği bilgiye göre, RTÜK toplantısında bu konu ele alındı ve para cezasına karar verildi.Medeni kanuna da aykırı RTÜK üyesi Hülya Alp ise, programda yaşananların aynı zamanda Medeni kanuna da aykırı olduğunu vurguladı ve ''Programda hem bir çocuk istismarı örneği sergilenmiş, hem de reşit yaştaki insanların evlenebileceği hükmünü taşıyan yasa ihlal edilmiştir'' dedi.