Evlilik öncesi cinsel ilişkiye giren çifte kırbaç cezası

Endonezya'nın şeriatla yönetilen tek vilayeti Açe'de, evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle 'kırbaç cezası'na çarptırılan gençlerin infazı, halka açık olarak gerçekleştirildi. Endonezya basınında yer alan haberlerde, "Suçlular kırbaçlanmak üzere sahneye getirilirken, izleyenlerin alkışlarla bu uygulamaya destek verdiği görüldü" ifadelerine yer verilirken; Banda Açe Belediye Başkanı, verilen bu cezalardan "herkesin ders alması gerektiğini" söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Endonezya'da iki genç, evlilik öncesi cinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle kırbaçlandı. Endonezya'nın şeriatla yönetilen tek vilayeti olan Açe'nin başkenti Banda Açe'deki 'ceza infaz merasimi', Baiturrahim Camii'nde gerçekleşti.

"Bu suçluların yaptıkları, örnek alınmamalı, umarım bu son kırbaç cezası olur"

Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen 23 yaşındaki Vahyudi Saputra ile 20 yaşındaki Nur Elita'ya hintkamışından yapılan bir sopayla 5'er kez vuruldu. Nur Elita, kırbaçlandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler, Saputra ve Elitanın kırbaçlanışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Halka açık merasimde, dört kişi de kumar oynadıkları gerekçesiyle 5'er kez kırbaçlandı.

Endonezya basınındaki haberlerde, "Suçlular kırbaçlanmak üzere sahneye getirilirken, izleyenlerin alkışlarla bu uygulamaya destek verdiği görüldü" denildi. Banda Açe Belediye Başkanı, verilen bu cezalardan "herkesin ders alması gerektiğini" söyledi. Endonezyalı belediye başkanı, "Bu suçluların yaptıkları, örnek alınmamalı. Umarım bu son kırbaç cezası olur" dedi.