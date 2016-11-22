Evlilik içi tecavüz için emsal karar: Savcı beraat istedi, mahkeme 18 yıl hapis verdi!

TBMM'de komisyona geri çekilen "cinsel istismar" düzenlemesinin yankıları sürerken yargıdan emsal oluşturacak bir tecavüz kararı geldi. Şanlıurfa'da mahkeme eşe tecavüz davasında savcının beraat talebine rağmen, "kadının beyanı esastır" diyerek sanık kocaya 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Büşra Şanay’ın CNN Türk’te yer alan haberine göre, Şanlıurfa'da 22 yaşındaki mağdur K.B. ve çiftçilik yapan 30 yaşındaki sanık M.T. 2015 yılında evlendi. Ancak evlendikleri günden sonra 1 yıl boyunca kadın, kocasının cinsel saldırısına maruz kaldı. Kocasının tecavüz etmesi sonucu hamile kaldı, bir çocuk doğurdu. Mağdur K.B, bir başka cinsel saldırı sırasında da bebeğini düşürdü.

Suç duyurusunda bulundu

Mağdur K.B, 2016 Ocak ayında suç duyurusunda bulundu. Mağdur kadın, "kocasının evlendikleri günden Ocak 2016'ya kadar kendisiyle zorla birlikte olduğunu, defalarca tecavüz ettiğini, çeşitli eziyet ve işkencelerde bulunduğunu ve eğer bunları birilerine söylerse kendisini öldüreceğini söylediğini" anlattı. K.B., kocası M.T'nin evde yokken dışarıya çıkmasına da izin vermediğini ve kapıyı üzerine kilitlediğini ifade etti.

Dava açıldı

Mağdur K.B., "Can güvenliği olmadığı için şikayette bile bulanamadım" dedi. K.B'nin suç duyurusunun ardından Şubat ayında iddianame yazıldı ve dava açıldı.

Savcı beraat talep etti

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan M.T. hakkında davanın 10. duruşmasının sonunda karar çıktı. Savcılığın, "mağdura darp ve cebir olmaması, sanığın istikrarlı bir şekilde inkara dönük savunmaları, tanıkların yani sanığın anne ve babasının olayları doğrulamaması" üzerine beraat istediği davada, mahkeme son sözü söyledi.

Mahkeme 'kadının beyanı esas' dedi

Kararında "kadının beyanları önemlidir" diyen mahkeme, Ocak ayından beri tutuklu yargılanan sanık M.T.'yi 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık K.B. Şanlıurfa Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.