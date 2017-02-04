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Evlilik hazırlığı yapan genç kadın yatağından ölü bulundu

7 yaşındaki Gülçin Tekinkaya'nın 5 ay sonra evleneceği öğrenildi

04 Şubat 2017 21:32

Ordu'da düğün hazırlığı yapan genç kadın, yatağında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya'nın sabah kalkmaması üzerine ailesi odasına girdi. 

Tekinkaya'nın yatakta hareketsiz olduğunu gören ailesi, hemen sağlık ekibine haber verdi. Yapılan incelemede Tekinkaya'nın öldüğü belirlendi.  Gülçin Tekinkaya'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
Genç yaşta ölümüyle yakınlarını üzen Tekinkaya'nın 8 ay önce Furkan Kılıç ile nişanlandığı, 5 ay sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

 

 

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