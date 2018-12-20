Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yaptıkları belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu (33), hafif ticari araçta, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından dün gece silah sesleri geldiğini duyan çevre sakihleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evlilik hazırlığı yapıyorlardı

Hatice Bahçecioğlu’nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz’ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)