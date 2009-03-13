Evliliğin yolu Juliet'in evinden geçecek

Verona Belediyesi, "Juliet'in, balkonunun altında bekleyen Romeo'yla gizlice görüştüğü" evi nikah dairesine dönüştürerek, Verona'nın "romantik şehir" imajını artırmayı amaçlıyor. Ancak Verona'da evlenme romantizminin bir bedeli var.Juliet'in evinde nikah kıydırmanın bedeli Veronalılar için 600, başkaları içinse 1000 euro olacak. Proje çerçevesinde gelecekte turistler için, otelden çiçeğe kadar her türlü ayarlamanın yapılacağı "evlenme paketi" de hazırlanacak.Nikah töreni evin içinde yapılabileceği gibi, bahçede ünlü balkonunun altında da nikah kıyılabilecek."Juliet'in Evi" anlamına gelen "Casa di Giulietta" turistlerin uğrak yeri. 14. yüzyıldan kalma evin bulunduğu şehre her yıl 1,2 milyon turist geliyor.Cappello ailesine ait olan ev, ünlü yazar Shakespeare'in kurgusal karakterinin bu evde yaşamış olabileceği efsanesine yol açmıştı.