Evliliğin maliyeti 120 bin TL'yi buldu; taksit sayısında artış isteniyor

Evlenecek çiftlerin sayısı bu yıl 1 milyona yakın gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak dünya evine girecek çiftlerin sadece mobilya, beyaz eşya ve kiralık ev için ortalama ayrılması gereken bütçe ortalama 120 bin TL’ye ulaştı.

Beyaz eşya ve mobilya alımında ise en fazla 9 taksit yapılması, dünya evine girecek çiftleri 2. el ya da banka kredisine yöneltiyor. Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre Mobilya ve beyaz eşya temsilcileri, enflasyon ortamında artan fiyat ve düşen alım gücüne çözüm için kredi kartı taksit oranlarının 24 aya çıkmasını istiyor. Bazı dernekler harekete geçerek taksit artırımı için BDDK’ya başvurularını yaptı.

"24 aylık taksit satışları artırır"

Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Derneği Başkan Vekili Davut Doğan, “Ev değiştirenlerle birlikte 1.2 milyon civarında ev ihtiyacı oluyor. BDDK taksit oranları geçen yıl 9’a çekmişti. Ancak bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Bu açıdan gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi 24 ay. MOYSAD olarak BDDK’ya başvurumuzu yaptık” dedi.

Halihazırda daha çok modül ve ekonomik ürünlere kayış olduğunu anlatan Doğan, “Ya da gidip yüksek faizle kredi kullanarak mobilya alıyor. Bu da tüketicinin aleyhine bir durum. Eğer 24 ay taksit sistemi gelirse satışlara yüzde 10’luk artış getirir” diye konuştu.

"Ev kiralama 20 bin TL bütçe istiyor"

İmkanı olmayanların bu dönemde evlenmemesi ve önlerini görene kadar beklemesini tavsiye eden TURYAP Genel Müdürü Kemal Karadağ, yeni evlenen çiftleri ev konusunda büyük bir sıkıntı beklediğini belirterek şöyle dedi:

"Sadece kira 5 bin TL, depozito 5 bin TL, emlak hizmet bedeli 5 bin 900 TL, abonelikler 1500 TL, boya/badana 2 bin 500 TL dahil edildiğinde ev kiralama için toplam rakam 19 bin 900 TL’ye geliyor”

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, düğün paketi olarak tabir edilen yemek, oturma ve yatak odasından oluşan set için minimum 50 bin TL’nin gözden çıkarılması gerektiğini söyledi.