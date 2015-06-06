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'Evli kişi zina ettiyse idam edilir, bekârsa sopa yer'

Prof. Cevat Akşit: Kocası gel dediği zaman yatağına gitsin!

06 Haziran 2015 12:18

TRT 1’in sabah programına ‘İyi Fikir’e konuk olan Prof. Dr. Cevat Akşit, izleyici soruları üzerine evlilik, aldatma, zinayla ilgili tavsiyede bulundu:

(Resmi boşanmada imam nikâhı ne oluyor?) Bir insan karısına ‘boş ol’ dediyse nikâh kalmaz. Bu aşamadan itibaren üç âdet görünceye kadar kadın kocasına halen bağlıdır. Yani başkasıyla nikâh tutmaz. Dinen zina olur.

(Başımdan zina geçti. Nasıl arınırım?) Allah’ın affetmeyeceği günah yok. Evli kişinin zina etmesi durumunda din uygulanacak olsa ölüm. Kadının da erkeğin de. Bekâr ise ölüm değil ama sopa yer.

(43 yaşında eşim, 22 yaşında bir kızla ilişkiye girdi. Onu da beni de bırakmıyor) Büyük haram işlemiş. Elin karısıyla nikâhsız olur mu? Dini nikâh yapsınlar da bari dinen kötü durumdan kurtulsunlar. Ama kocasını bırakmasın. Küsüp de ayrı yatmasın. Gel dediği zaman yatağına gitsin.”

 

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