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Dünya

Evli kardeşlerin ikinci çocuğu yolda

ilk çocuklarının doğumundan sonra kardeş olduklarını öğrenen Kuzey İrlandalı çift tekrar anne baba oluyor...

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Yıllardır birlikte olan, ancak ilk çocuklarının doğumundan sonra kardeş olduklarını öğrenen Kuzey İrlandalı çift tekrar anne baba oluyor.

Aynı babadan kardeş olduklarını öğrenmelerine rağmen birlikte kalmaya karar veren çift geçen hafta evlendi. Gerçek kimlikleri açıklanmayan, basında James ve Maura olarak anılan çift, Irish Mail gazetesine konuşarak gelecek planlarını anlattı. Maura, “Yeni hayatımız için heyecanlıyız” dedi. James kız arkadaşını annesi ile tanıştırdığında, Maura’nın babasının aslında hiç tanışmadığı babası olduğu ortaya çıkmıştı.





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