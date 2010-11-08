-EVLİ KADINI KAÇIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ İZMİR (A.A) - 08.11.2010 - Manisa-İzmir karayolunun Sabuncubeli mevkisinde cesedi bulunan İhsan Kaygısız'ın, kendisi gibi evli olan bir kadını Van'dan İzmir'e kaçırdığı, bunu öğrenen kadının kocası ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, dün İzmir polisini arayan bazı vatandaşlar, Karabağlar ilçesi 4165 Sokak'ta harf grubunu alamadıkları 34 plakalı bir otomobilin, başka bir aracın önünü kesip durdurduğunu, araçta bulunan 1 erkek, kadın ve 3 yaşlarındaki çocuğun zorla 34 plakalı otomobile bindirilip kaçırıldığını ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, erkek, kadın ve çocuğun zorla indirildiği otomobilin İhsan Kaygısız'a ait olduğunu tespit etti. Araçta bulanan kadın çantasında da Aslı G. adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Polisin araştırmasında, Aslı G'nin Van'da A.G. ile evli olduğu, 3 yaşındaki çocuğuyla birlike yaklaşık 1 aydır Karabağlar'da İhsan Kaygısız ile birlikte yaşadığı, Kaygısız'ın da evli ve 3 çocuk babası olduğu belirlendi. Bu arada, Manisa'nın Sabuncubeli mevkisinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, Karabağlar'da 34 plakalı otomobille kaçırılan İhsan Kaygısız'a ait olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin araştırmasında, İhsan Kaygısız'ın cesedinin Sabuncubeli mevkisinde 34 plakalı bir araçtan atıldığı, içinde 2 erkek, 1 kadın ve 3 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 34 plakalı otomobilin İstanbul yönüne gittiği öğrenildi. Manisa'dan İstanbul güzergahındaki tüm illerin polis ve jandarma birimlerine bilgi veren güvenlik güçleri, rengi ve modeli belirlenen 34 plakalı aracın görülmesi halinde yakalanmasını istedi. Olaya karıştığı belirlenen 34 plakalı araç İstanbul'da polis ekiplerince ele geçirildi. Araçta bulunan Aslı G, kocası A.G, kayınbiraderi M.G. ve 3 yaşındaki kızı yakalandı. Gözaltına alınanlardan Aslı G'nin polise verdiği ifadede, cep telefonundan yanlış numara çevirmesi sonucunda İzmir'de oturan İhsan Kaygısız ile tanıştığını, telefon konuşmalarının sürmesi ile samimiyet kurdukları, Van'a gelen Kaygısız ile kocasından habersiz görüştüğünü, bekar olduğunu söyleyen Kaygısız'ın yaklaşık 1 ay önce kendisini 3 yaşındaki kızıyla birlikte zorla İzmir'e getirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Aslı G'nin, İzmir'e geldikten sonra Kaygısız'ın evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrendiğini, Van'a gitmek istediğini, ancak Kaygısız'ın kendisini tehdit ederek göndermediğini, bunun üzerine telefonla arayıp yardım istediği kocası ve kayınbiraderinin Van'dan İzmir'e gelip kendisini kurtardığını, Kaygısız'ı da öldürüp cesedini Sabuncubeli mevkisinde yol kenarına attıklarını iddia ettiği bildirildi. İstanbul'da yakalanarak Manisa'ya getirilen Aslı G, eşi A.G. ve kayınbiraderi M.G'nin sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi. Manisa-İzmir karayolunun Sabuncubeli mevkisinde bir erkek cesedi bulunmuş, cesedin İhsan kaygısız'a ait olduğu ve kemerle boğulduğu belirlenmişti.