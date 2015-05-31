Evli doktor, evli doktora evlilik teklif etti, acilde kavga çıktı!

İstanbul'un en büyük devlet hastanelerinin birinin acil servisinde evli doktor, evli kadın doktora evlilik teklif etti. Erkek doktorun hemşire eşi acil servisi bastı. Skandal kadın doktor yargıya gidince ortaya çıktı

İstanbul’da bulunan bir devlet Hastanesinin acil servisinde görevli evli ve bir çocuk annesi Eda Ö.(29), geçtiğimiz Nisan ayında avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu. Doktor Eda Ö. savcılığa verdiği dilekçesinde, 13 Şubat günü aynı bölümde görev yapan doktor Cafer B.(49)’nin konuşmak istediğini, uzman odalarından birine girdiklerinde hemen kapıyı ve pencereleri kapattığını sonrasında ‘benimle evlenir misin’ diye teklifte bulunduğunu anlattı.

Vatan’da yer alan habere göre, Eda Ö. dilekçesinde, bunun üzerine ‘şaka mı yapıyorsun ben evliyim çocuğum var’ dediğini, Cafer B.’nin ise ‘benim sana karşı duygularım var, ben de evliyim iki çocuğum var, eşini seviyor musun’ diye sorduğunu ‘tabi ki’ dedikten sonra koşar adım odadan çıktığını belirtti. Kadın doktor bu olayı hastane yönetimine anlattığını, Cafer B. hakkında soruşturma başlatıldığını ve Cafer B.’nin başka bir hastanede görevlendirildiğini dile getirdi.

Ancak, aynı hastanede hemşire olarak çalışan Cafer B’nin eşi Semra B.’nin acil servise gelerek kendisine herkesin içinde, “Kocamı ayarttın k…k, çocuklarımın psikolojisi bozuldu, onlara bir şey olursa seni mahvederim” diye hakaret ve tehditte bulunduğunu iddia etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Semra B.(41) ise, “Eşim ve şikayetçi ile evlenmeye yönelik görüşmeleri olduğu söylentilerini duydum. Eşime sorduğumda ise doktor hanımın kendisinin elini tuttuğunu ve bu nedenle etkilendiğini anlattı. Ben de bu yaşananlardan hem eş hem de anne olarak bu durumdan etkilendiğim için oraya gittim” dedi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede hemşire Semra .B. hakkında “Hakaret ve tehdit” suçlarından 5 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.