-EVLERİNİN ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ KEZ ARAÇ DÜŞTÜ TOKAT (A.A) - 27.01.2011 - Tokat'ta yolun altındaki bir evin üzerine devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Otomobilin düştüğü evin üzerine daha önce iki kez daha araç düştüğü öğrenildi. Elif Dilekoğlu (22) idaresindeki 60 DN 159 plakalı otomobil, Topçam Mahallesi Dive köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 80 metre yuvarlanan otomobil, yolun altındaki Ahmet Duran Süer'e ait evin çatısına devrildi. Otomobilde sıkışan sürücü Dilekoğlu, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elif Dilekoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anında evde olan Emine Süer, ''Korku içinde yaşıyoruz. Buraya düşen üçüncü araç. Kaza esnasında mutfakta yemek yapıyordum. Bağırınca komşularım koşarak geldiler. Yetkililerin buraya bir an önce çözüm bulmasını istiyorum'' dedi.