Evlerinin tuvaletinde çocuk sahibi oldular

Bebeğin babası Joshua Courtney sevgilisi Natalie Dunleavy'nin suyu geldiğinde hemen Gebelik ve Doğum danışmanlarını aradı.

Hastaneye yetişemeyecekleri ortaya çıkınca genç çift telefondan aldıkları direktiflerle Wakefield'deki evlerinin tuvaletinde bebek sahibi oldu.

22 yaşındaki Natalie Dunleavy ''Herşey o kadar hızlı gelişti ki inanamadık. Josh muhteşemdi. Bu sonsuza dek hatırlayacağımız bir anı'' dedi.

Tuvalette doğan bebeğe Bo-Pierre adı verildi.

Dört yaşında Jayden-Lee adında bir oğlu daha olan Natalie Dunleavy sancısının gece yarısından sonra başladığını söyledi.

İlk başlarda oldukça hafif olan ağrıları ciddiye almadığını söyleyen kadın kısa süre sonra ağrının dayanılmaz hale geldiğini anlattı.

Natalie ''Neden bilmiyorum, tuvalette gitti. Bir anda suyum geldi. Bütün banyo sırılsıklam olmuştu. O anda hastaneye gitmeyi asla başaramayacağımızı anladım'' dedi.

Dunleavy doğumun çok hızlı gelişmesinin kendisini çok korkuttuğunu çünkü daha önceki kontrollerde bebeğinde B Grubu streptococcus (GBS) olduğunu öğrendiklerini ve doktorlarının doğumdan saatler önce antibiotik alması gerektiğini söylediklerini açıkladı.

'Dehşete düşmek'

GBS yeni doğan bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine neden olabilen ciddi bir hastalık.

Natalie ''Sonra bir anda paniğe kapıldım ve çığlık atmaya başladım. Ancak bir süre sonra yapabileceğimiz hiç bir şey olmadığını, bebeğin dışarı çıkmasını engelleyemeyeceğimizi fark ettik'' dedi.

Bebek doğumdan sonra hastaneye götürüldü ve antibiotik tedavisi gördü.

Bebeğin babası Joshua Courtney'de doğum sırasında ''dehşet içinde'' olduğunu söyledi.

Natalie ''Günlerdir olanları kabullenmeye çalışıyorum. Doktor doğumun 17'sinde gerçekleşeceğini söylemişti. Bunu beklemiyorduk'' dedi.

Joshua Courtney ''Doğum danışmanıyla telefondaydım ve bir anda Natalie bana bebeğin doğmak üzere olduğunu söyledi'' dedi.

21 yaşındaki Courtney sözlerine ''Panik içinde tuvalete Natalie'nin yanına koştum. Telefondaki kadın beni sakinleştirmeye çalışıyordu'' diyerek devam etti.

Courtney ilk iş olarak bebeğin göbek bağının boynuna dolanıp dolanmadığını kontrol etmiş, sonra da bebeğin doğumuna yardımcı olmuş.

Doğumdan sonra genç çift bebeği havlulara sararak sıcak tutmaya çalışmış.

Courtney ''Bebeğimi doğurttuğuma inanamıyorum. Şimdi bunu yapamazmışım gibi geliyor. O anda korkudan otomatik pilota bağlanmıştım'' dedi.

Courtney yeni doğan bebekleri için ''O mükemmel. Muhteşem. O bize verilmiş bir hediye'' dedi.

(BBC Türkçe)