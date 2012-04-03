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Ekonomi

Evlerinin altından 'Hazine' çıktı

Küçükçekmece Kanarya mahallesi sakinlerine önce “Arazi Hazine’nin, tapularınız geçersiz” denilerek 250 bin liraya varan işgaliye istendi

03 Nisan 2012 10:11

Küçükçekmece Kanarya mahallesi sakinlerine önce “Arazi Hazine’nin, tapularınız geçersiz” denilerek 250 bin liraya varan işgaliye istendi. Ardından da bölge kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Mahalleli çaresiz: “Yıkılacak evlerimizden işgaliye isteniyor!”
 

Radikal'in haberine göre, Kanarya Mahallesi, kentsel dönüşümün uğradığı son mahallelerden. Mahallenin tapu meselesi ise çok eskilere dayanıyor. 1960’lardan beri Hazine “Arazi bizim” diyor, mahalleli itiraz ediyor. Dava süredursun, 2006’da kapılarında bir fatura bitiveriyor. Hazine, 300 haneyi ‘arazisinde işgalci’ kabul etmiş, son 10 yıl için ‘işgaliye’ talep ediyor. Kiminin ‘borcu’ 50 bin, kiminin 250 bin... Mahalleyi “Mayısa kadar işgaliye ücretinin dörtte biri ödenecek, yoksa evlere haciz gelecek” korkusu sarmış. Birçoğu asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinen mahalleli, isyan ediyor. Onun şokunu atlatamadan da son bomba düşüyor: Mahalle kentsel dönüşüm kapsamına alınıp TOKİ’ye devredilmiş. Yani önce Hazine’ye yüz binlerce liralık ‘borçlarını’ ödeyecekler sonra da ‘gecekondu’larını yıkıp gidecekler.

 

Hapis uyarısı

 

Asiye Altıkardeş, “72 yaşındaki hasta kayınvalidemin tapulu evinden 43 bin lira istiyorlar. Not gelmiş, ‘Ya emekli maaşına el konulacak ya da hapis cezası gelecek’ yazıyor” diyor.
300 hanenin yüzde 40’ının tapusu yok. Aslında kanunen 20 senedir orada yaşadıkları için kendilerine alım hakkı tanınması gerekiyor ama arazinin Hazine’de olması bunu engelliyor. Diclehan Topaloğlu, tapu mücadelelerini “83’te tapu tahsis belgesi vereceğiz demişler vermemişler. 115 bin lira işgaliye istiyor Hazine. Tapuyu versinler, ödeyelim” diye anlatıyor.

 

‘Gelmez olaydım’

 

78 yaşındaki Hikmet Suzan Alp, “27 yaşında geldim buraya. Gelmez olaydım” diye yakınıyor. Şimdi emekli maaşıyla geçinirken Hazine’nin istediği 38 bin lira işgaliyeyi nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. “Ödesek de yıkacaklar, ödemesek de. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah yardımcımız olsun” diyor Suzan Hanım.


 

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