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Dünya

Evlerini set çekerek kurtardılar

Kuzey Amerika’nın en büyük nehri Mississippi’nin taşması, ABD’nin güneyindeki eyaletleri sular altında bıraktı.

19 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kuzey Amerika’nın en büyük nehri Mississippi’nin taşması, ABD’nin güneyindeki eyaletleri sular altında bıraktı. Mississippi’nin taşmasının ardından çekilen görüntüler, ABD’lilerin sel sularına karşı nasıl hazırlandığını gözler önüne serdi. Sular altında kalan Vicksburg kentinde bazı evler etraflarına örülen setle kurtarılırken, aynı önlemin alınmadığı evler sular altında kaldı.Sel, şu ana kadar bir kişinin ölümüne neden oldu. Çok geniş tarım arazilerini tehdit altında bulunurken, Mississippi Nehri üzerindeki gemi taşımacılığı ve ulaşım tamamen durmuş durumda.  

ABD'de sel felaketi-19.05.2011

Yetkililer, Mississippi üzerinden yapılan tahıl taşımacılığının en düşük seviyeye indiğini belirtirken, ekonominin her gün yüz milyonlarca dolar zarara uğradığı ifade edildi.  

ABD'de sel felaketi-19.05.2011

Meksika Körfezi’nden başlayan ve Mississippi eyaletini izleyen nehri taşması, Arkansas’tan Louisiana’ya kadar güneydeki birçok eyaletin tarım sektörünü vurdu.  

ABD'de sel felaketi-19.05.2011

Mississippi Acil Durum Dairesi, sel yüzünden 4 bin 800 kişinin evinden olduğunu belirtti. Selin en çok etkilediği Vicksburg kentinde ise 2 binden fazla kişinin tahliye edildi. Yetkililer, sel suları çekilene kadar yaklaşık 6 bin kişinin tahliye edilmesi gerekeceğini tahmin ediyor.



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