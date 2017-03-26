Evlerinden atılan 5 kişilik aile gardıropta yaşıyor: Geceleri soğuk oluyor

Şanlıurfa'da, 3 ay boyunca 500 lira kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen hurdacılık yapan 48 yaşındaki Veysi Hurma, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca, kullandığı gardırobu, 'Gülen adam' filminden esinlenerek 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü. Altına da 4 teker taktıran Veysi Hurma, eşi ve 5-12 yaşlarındaki 3 çocuğu ile mobil evde yaşamaya başladı.

DHA’da yer alan habere göre, son dönemde hurdacılık yapamayan Veysi Hurma, birikmiş 1500 liralık kira ve su ile elektrik borcunu ödeyemeyince, ev sahibi tarafından 3 yıldır oturduğu evden çıkarıldı. Başını sokacak bir ev bulamayan Veysi Hurma, Kartal Tibet'in yönettiği ve Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen adam' filminden esinlenerek, evindeki gardırobu, 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü. İhtiyaç duyduğu malzemeleri alıp geri kalanının sokağa bırakan Veysi Hurma, eşi Dilek, çocukları 5 yaşındaki Türkan, 7 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Mehmet Hurma ile birlikte 2 metre genişliğindeki mobil evde yaşamaya başladı.

Veysi Hurma, "Kirayı ödeyemeyince sokakta kaldık. Kafamızı sokacak bir yer bulamayınca da çareyi bu şekilde seyyar ev yapmakta buldum. Birileri bize yardım edip, ev bulana kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Tuvalet ihtiyaçlarını camide giderdiklerini söyleyen Dilek Hurma ise mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karınlarını doyurduklarını ifade edip tek isteğinin 3 çocuğu ile başlarını sokacakları bir ev olduğunu belirtti.

"İnsanlığımızdan utanıyorum"

Hurma ailesinin durumunu göre mahalleli Arif Doğan da, gördüğü manzara karşısında utandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu tür görüntüleri Kemal Sunal filmlerinden izliyorduk. Ancak bu film Şanlıurfa'da gerçek oldu. Şanlıurfa'da milyarlık evlerin yanında böyle arabada yaşayan ailelerin de var olduğuna bu yaşımda şahit oldum. Buranın ne tuvaleti, ne de ısınma durumu yok. Çocuklar geceleri bu şekilde hastalanır. Suriyelilere nasıl yardım yapılıyorsa, bu aileye de yardım yapılmasını istiyoruz. Burası mahallemizin utancıdır. Haliliye Mahallesi Şanlıurfa'nın en sayılı ve zengin mahallesidir. Ama günümüzde insanlar dolapta yaşıyor. Bunu görünce insanlığımızdan utanıyorum."

Yer olmadığı için sırayla uyuyorlar

Veysi ve Dilek Hurma çifti, geceleri yer olmadığı için sırayla uyuyor. Ailenin haberlere konu olmasının ardından bazı vatandaşlar yardım için Hurma ailesiyle irtibata geçti. Veysi Hurma, geceleri içeride yer olmadığı eşiyle sırayla uyuduğunu belirterek, "Bugün 2'nci günümüze giriyoruz. Dün gece eşim ve çocuklarım bu dolapta uyudu, ben de dışarıda nöbet tuttum. Yaşadığımız bu durumun haber olması üzerine çok sayıda vatandaş bizlere yardım elini uzatmak için bizimle irtibatta geçti. Hepsinden Allah razı olsun. Benim tek isteğim, sürekli bir iş istiyorum. Ben de bu devletin bir ferdiyim. Bana da yardım elinin uzatılmasını istiyorum. Eğer bu yardımlar olmazsa gerekirse bir ömür boyu bu dolapta ailemle birlikte yaşamaya razıyım" dedi.

"Geceleri soğuk oluyor"

2 gündür 3 çocuğuyla birlikte gardırobun içinde yatıp kalktıklarını ifade eden Dilek Hurma ise, "İnsan zorluğa alışınca, her şey kolay geliyor. Şimdilik ben ve çocuklarım buraya alıştık. Yemeği bu dolapta hazırlıyorum. Bazen komşularımız yemek getiriyor. Tek sıkıntımız gece olunca içerisi çok soğuk oluyor. Bize yardım elini uzatanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.