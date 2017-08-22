Evlerinde vücut parçaları bulunan 4 kişi 'yamyamlık' suçlamasıyla gözaltına alındı

Güney Afrika'nın Durban kentinde 4 kişi "yamyamlık" iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşları 22 ile 32 arasında değişen bu kişilerin cinayet ve cinayet için komplo kurmaktan yargılanacakları açıklandı.

Dava, sanıklardan birinin "İnsan eti yemekten usandım" diyerek polise teslim olmasıyla açıldı.

Karakolda sorgulanan sanık, polise bir insan eli ve bacağı gösterdi.

Daha sonra bu kişinin Kwazulu Natal eyaletinde gösterdiği bir evde çok sayıda vücut parçası bulundu.

Sırt çantasında kesik baş

Escourt Emniyeti Sözcüsü, sanıkların daha büyük bir "yamyamlık çetesinin" parçası olabileceğini söyledi.

Soruşturmayı genişleten polis, bölgede yakınları kaybolan kişilerden yardım istedi.

Evde bulunan vücut parçalarının tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp uzmanlarından yardım istendi.

Durban'da bir ay önce de sırt çantasında insan kafası bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.