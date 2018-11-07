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Evlerin kapılarına gelip, paspas ve çiçeklik altında anahtar aradılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde kimse olmadığı sırada kapıya gelerek, paspas ve çiçeklik altında anahtar arayıp, kapıları zorlayan 3 kadın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

07 Kasım 2018 15:20

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, evde kimse olmadığı sırada kapıya gelerek, paspas ve çiçeklik altında anahtar arayıp, kapıları zorlayan 3 kadın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İnegöl’ün kırsal Yeniköy Mahallesi\'ne gelen 3 kadın, sokaklarda gezerek içinde kimsenin olmadığı evleri belirledi. Hırsızlık şüphelisi kadınlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin kapısına gelen kadınlardan biri gözcülük yaparken, diğeri girişteki çiçeklik ve paspasın altını kontrol etti, anahtar aradı. Kapıları zorlayan kadınların evlere girip girmediği belirlenemezken, güvenlik güçleri şüphelileri yakalamak iiçin çalışmalarını sürdürüyor.

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