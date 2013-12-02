Evleri işaretlenen Aleviler eylem yaptı

Adıyaman Merkez Yeni Mahalle'de 1 otomobil ve sokak lambası ile 13 ev ve işyerinin kapısına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işaret konulduğu iddia edildi.

Geçen yıl da benzer bir olayın yaşandığı kentte Alevi kökenli vatandaşlar duruma tepki göstermek için yol kapatarak eylem yaptı.

Eylem yapan vatandaşların yanına giden Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Mahir Alan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Yeni Mahalle 2690 Sokak'ta oturan bazı Alevi vatandaşların evlerinin kapılarına iddiaya göre dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kalemlerle çarpı işareti konuldu. Sabah saatlerinde işaretleri fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Sünni kökenli kişilerin de yaşadığı sokakta, kapıları işaretlenen Alevi kökenli kişilerin evlerinde inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Yolu trafiğe kapattılar

Öğle saatlerinde Karapınar Caddesi'nde toplanan 50 kişilik grup, tepki için yolu trafiğe kapatarak olayın çözüme kavuşturulmasını istedi. Karayolunun trafiğe kapatılmasının ardından Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Fikret Salmaner ve Alevi Dedesi Ali Büyükşahin olay yerine geldi. Vali Demirtaş, yolu kapatan gruba sağduyulu olmaları gerektiğini ve konunun araştırılarak çözüme kavuşturulacağını söyledi. Yolu kapatan grup, Vali Demirtaş'ın kimsenin can güvenliğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemesinin ardından dağıldı.

'Konunun takipçisiyiz'

Konunun takipçisi olduklarını belirten Vali Demirtaş, "Dün gece 13 vatandaşın evini işaretlemişler. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz delilleri toplamaya çalışıyor. Takibimiz ile bunu en kısa zamanda içerisinde aydınlatacağız. Daha önceki olayı nasıl aydınlattık ise bu konuyu da aydınlatacağız" diye konuştu.

Adıyaman'da bu tip olayları kesinlikle istemediklerini vurgulayan Emniyet Müdürü Fikret Salmaner ise şöyle konuştu:

"Adıyaman'ın böyle olaylarla anılmasını kesinlikle istemiyoruz. Buradaki vatandaşlar da istemiyor. Ben cuma günü buradaydım, huzur toplantısındaydım. En huzurlu yerlerimizden birisidir. Ben dün gece olay olur olmaz geldim. Huzur toplantısının üzerine böyle bir şey olması. Ben buradaki vatandaşların duyarlılığına çok teşekkür ediyorum."

Alevi Dedesi Ali Büyükşahin de, sağduyu çağrısı yaparak Alevi yurttaşları provokasyonlara gelmemeleri konusunda uyardı.