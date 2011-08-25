-Evlere yaklaşan yangın söndürüldü AYDIN (A.A) - 25.08.2011 - Germencik Kaymakamı ve Söke Kaymakam Vekili Resul Çelik, Söke'de zeytinlik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının yerleşim yerlerine ilerlemesi üzerine 100'e yakın evi boşalttıklarını, evlerin olduğu bölgedeki yangını söndürdüklerini söyledi. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söke'nin Yenidoğan beldesindeki yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu belirtti. Yangının kontrol altına alınmasının kendileri için öncelik taşıdığını kaydeden Çelik, yüksek yerlerdeki yangına, gece şartlarında müdahalelerinin çok etkin olmadığını dile getirdi. Çelik, şöyle konuştu: ''Şu anda geldiğimiz noktada, 100'e yakın ev boşalttık. Evlere yaklaşan yangını söndürdük. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca orada bu işlemler bitene kadar yerel itfaiyeler ile özel kurum ve kuruluşlardan temin ettiğimiz itfaiye, arazöz ve su tankerlerini hazır tutuyoruz. Hortumlarını da döşemiş vaziyette bekliyoruz. Yangının tekrar canlanma ihtimaline karşı gecikmemek için tekrar müdahale şansımızı artırmak istiyoruz. Orman teşkilatımız bütün kurum ve kuruluşlarının imkanları ile Afet Acil Durum Müdürlüğü bütün ekipleri ile Silahlı Kuvvetlerimizin bütün unsurlarıyla şu anda olaya müdahale halindeyiz. İnşallah bir can ve mal kaybına sebebiyet vermeden, bu afetin üstesinden geleceğiz.'' Çelik, şu ana kadar can ve mal kaybı konusunda kendilerine intikal eden bir durumun olmadığını sözlerine ekledi.