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Evlere yakın ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)  - SAMSUN'da, yerleşim alanına yakın bölgedeki ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

07 Haziran 2018 18:35

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)  - SAMSUN\'da, yerleşim alanına yakın bölgedeki ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Samsun\'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi\'ndeki, binaların arasında kalan ağaçlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binalara yakın bölgedeki dik arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere, çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevre sakinleri korku yaşarken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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